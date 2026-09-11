Почему бензин в Латвии быстро дорожает, но медленно дешевеет

Цены на топливо в Латвии снова поднялись выше двух евро за литр, и у водителей возникает закономерный вопрос: почему после скачка мировых котировок стоимость бензина на АЗС растет довольно быстро, а после их снижения дешевеет заметно медленнее? Банк Латвии подсчитал, что реакция действительно неодинакова. Однако ни Совет по конкуренции, ни представители отрасли не видят в этом признаков тайного сговора.

На латвийские цены влияет международный индекс Platts, который отражает ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов. Он может меняться буквально в течение нескольких часов, тогда как топливо на заправке - это физический товар, купленный заранее и находящийся в резервуарах станции. Поэтому стоимость на табло не может мгновенно следовать за каждой переменой биржевых котировок, пишет jauns.lv

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Рост действительно отражается быстрее

Исследование Банка Латвии показывает заметную разницу между ростом и снижением цен. Если международная цена увеличивается на 10 центов за литр, примерно половина этого роста отражается на латвийских АЗС уже в течение пяти-шести дней. Полный эффект проявляется примерно за 25–30 рабочих дней.

При падении котировок ситуация выглядит иначе: в первую неделю резкого удешевления на заправках обычно не происходит, хотя примерно за месяц снижение уже становится заметным. Такая асимметрия наблюдается на латвийском рынке примерно последнее десятилетие.

Что происходит с топливом в резервуарах

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере объясняет задержку прежде всего логистикой. «При анализе рыночных данных в долгосрочной перспективе четко видно, что временная задержка работает в обоих направлениях, и в ее основе лежат закономерности физической логистики и налогов.»

По ее словам, когда Platts резко растет, станции не сразу выставляют максимальную цену. Торговцы некоторое время продают топливо из запасов, приобретенных еще по более низкой стоимости, фактически сглаживая первоначальный скачок.

Обратная ситуация возникает после падения котировок. Сначала необходимо продать более дорогие запасы, закупленные во время предыдущего роста. Только после поступления новой, более дешевой партии появляется возможность снизить цену на АЗС.

Есть и еще один фактор - налоги. Акциз и сбор на обязательные резервы составляют значительную часть стоимости топлива и не уменьшаются вместе с Platts. Поэтому даже серьезное падение закупочной цены не приводит к такому же процентному снижению цены на табло.

Совет по конкуренции не увидел сговора

Разница в скорости изменения цен может выглядеть подозрительно, особенно когда водители видят быстрый рост стоимости бензина и ждут столь же быстрого снижения. Однако Совет по конкуренции не нашел оснований говорить о запрещенном соглашении между продавцами топлива.

В ведомстве указывают, что цена складывается из нескольких составляющих: закупочной стоимости, налогов и розничной наценки. Поэтому сама по себе более быстрая реакция на рост биржевых цен еще не означает недобросовестного ценообразования. На динамику могут влиять закупочные циклы, имеющиеся запасы и условия поставок.

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Анализ Совета по конкуренции за первое полугодие 2026 года также не показал роста розничной наценки как причины подорожания топлива. Маржа на бензин и дизель оставалась относительно стабильной, а в отдельные периоды даже снижалась. По оценке ведомства, торговцы частично брали рост закупочных расходов на себя, чтобы не допустить еще более резкого скачка для покупателей.

Схожая картина наблюдалась и за пределами Латвии. В первом полугодии цены на топливо в Литве, Эстонии и Евросоюзе в целом двигались примерно в том же направлении: рост весной сменился стабилизацией и снижением в начале лета. Это, по мнению Совета по конкуренции, больше говорит о влиянии международного рынка, чем о локальном согласовании цен.

Торговцы: конкуренция заставляет реагировать быстро

Иева Лигере отвергает предположение о картеле. «Розничная торговля топливом - одна из самых прозрачных и наиболее строго контролируемых отраслей в Латвии, в которой царит крайне острая конкуренция за каждого клиента.»

По ее словам, латвийские компании закупают топливо на региональном оптовом рынке, поэтому исходная стоимость для разных продавцов во многом схожа. Кроме того, станции постоянно следят за ценами конкурентов. Если одна сеть снижает стоимость, расположенные рядом АЗС вынуждены реагировать, чтобы не потерять клиентов.

Именно поэтому одинаковые или близкие цены сами по себе не доказывают сговор. При похожих закупочных ценах и одинаковых внешних издержках разные компании вполне могут приходить к схожим розничным ценам.

Экономист считает сговор слишком рискованным

Экономист Luminor Петерис Страутиньш обращает внимание и на поведение самих покупателей. Новости о росте или снижении цен на нефть могут заставлять автомобилистов либо заправляться заранее, либо откладывать покупку топлива. Это, в свою очередь, влияет на скорость распродажи запасов и может дополнительно менять темп реакции АЗС на рынок.

Он также считает, что говорить о сверхприбылях топливных компаний оснований нет. По его данным, средняя прибыль трех крупнейших предприятий отрасли в 2020–2024 годах составляла около 2,1–2,2% от оборота, а прибыль непосредственно от торговли топливом, по его оценке, может быть около 1%.

На вопрос о возможном тайном соглашении Страутиньш отвечает прямо: «Я думаю, что предприятия не будут делать что-то запрещенное в месте, которое ярко освещено и постоянно контролируется. Это был бы безумный риск.» По его словам, за формированием цен на топливо внимательно следят и Совет по конкуренции, и средства массовой информации.

Таким образом, разница между скоростью роста и падения цен на топливо объясняется не одним фактором. На нее одновременно влияют закупленные запасы, логистика, налоги, колебания спроса и особенности международного рынка. Пока проведенный анализ не дает оснований считать, что латвийские АЗС искусственно удерживают цены или действуют в сговоре.