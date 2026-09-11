В Новом Рижском театре затопило помещения: зрителей эвакуировали и отменили три спектакля

Новый Рижский театр (JRT) вечером в пятницу эвакуировал зрителей и отменил три запланированных на этот вечер спектакля после срабатывания пожарной сигнализации, в результате чего были затоплены помещения театра.

Об этом агентству LETA сообщила специалист JRT по рекламе и связям с общественностью Инга Лиепиня.

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Она пояснила, что в театре сработала пожарная сигнализация, после чего из системы пожаротушения начала поступать вода, затопив первый этаж.

Лиепиня отметила, что пока невозможно сказать, что именно стало причиной срабатывания сигнализации.

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При этом задымления в театре не было

В пятницу вечером также пока невозможно оценить, насколько обширной оказалась зона затопления и какой ущерб был причинен.

Из-за срабатывания сигнализации и затопления помещений в пятницу вечером в JRT не состоялись три спектакля: два были отменены, еще один пришлось прервать, после чего зрителей эвакуировали из здания.