На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США

С 17 по 28 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит с рабочим визитом США, чтобы принять участие в открытии 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в конгрессе Американского объединения латышей в Вашингтоне, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Программа визита обещает быть насыщенной. Во время визита также запланированы несколько встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с представителями латвийских предприятий с фокусом на сотрудничество в области оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицины, стартапов и киноиндустрии.

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Рабочий визит в США начнется с выступления президента и дискуссии на конгрессе Американского объединения латышей, посвященном 75-летию организации, который состоится 18 сентября в Вашингтоне.

Выступление Ринкевича на Генеральной ассамблее ООН состоится 23 сентября в 16:15 по латвийскому времени. Президент примет также участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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Кроме того, во время сессии Генеассамблеи ООН запланирована ежегодная встреча президентов стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с президентом Польши Каролем Навроцким.

У президента Латвии запланировано несколько двусторонних встреч с лидерами других стран и интервью американским и международным СМИ. Ринкевич также приглашен принять участие в приеме президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп в честь 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

С 24 сентября состоится несколько встреч президента с представителями американских компаний вместе с делегацией латвийских бизнесменов в Лос-Анджелесе и Сан-Диего с целью укрепления позиций латвийских компаний на одном из крупнейших рынков мира.

Ожидается, что 27 сентября президент Латвии примет участие в праздновании 75-летнего юбилея латышской школы в Лос-Анджелесе, а также встретится с представителями латвийской диаспоры.