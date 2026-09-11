11 сентября 2026, 11:58

Купальный сезон в Латвии подходит к концу: вода уже остыла до 15–17 градусов

Купальный сезон в Латвии подходит к концу: вода уже остыла до 15–17 градусов

До официального завершения купального сезона в Латвии остаются считанные дни, но вода в большинстве водоемов уже заметно остыла. В море, крупных реках и озерах ее температура в основном держится на уровне 15–17 градусов, поэтому комфортное купание подходит к концу.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в большинстве мест для купания сейчас фиксируется от +15 до +17 градусов. В Балтийском море вода прогрелась примерно до тех же значений, а в крупнейших озерах страны местами сохраняется температура до +17,5 градуса.

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В реках вода также постепенно становится холоднее. В Даугаве, Лиелупе и Венте она составляет около 16–17 градусов, в Айвиексте - примерно 16. Гауя холоднее еще на градус, а в некоторых небольших реках температура уже опустилась до 14 градусов.

Формально купальный сезон продлится до 15 сентября. Однако с учетом нынешней температуры воды для большинства отдыхающих он фактически уже завершается. Остаться в воде без дискомфорта теперь смогут главным образом те, кто привык к прохладному купанию.

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Параллельно специалисты продолжают следить за уровнем воды в реках. В большинстве районов он постепенно снижается, однако на севере Курземе в отдельных местах вода все еще остается высокой. Здесь продолжает действовать желтое предупреждение.

Сезонный контроль качества воды на официальных пляжах также завершен. Инспекция здравоохранения последний раз в этом году отбирала пробы на морских и внутренних пляжах в конце августа.

Следующие микробиологические исследования воды на официальных пляжах проведут уже в мае 2027 года - перед началом нового купального сезона.

Купальный сезон в Латвии подходит к концу: вода уже остыла до 15–17 градусов

√225 + 42 ÷ 7 × 2 - 4² = ?: один корень, один квадрат и 30 секунд на решение
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