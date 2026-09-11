Какие обследования в Латвии можно пройти бесплатно и кому они положены

В Латвии взрослые могут бесплатно проходить целый ряд профилактических обследований - от оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний до скрининга четырех видов рака. Многие из этих проверок привязаны к возрасту, а направление на них можно получить у семейного врача.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые ссылается Национальная служба здравоохранения (НСЗ), у взрослого жителя Латвии в среднем насчитывается три фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди наиболее распространенных - курение, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина.

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Профилактический осмотр у семейного врача

Если человек в течение года не обращался к семейному врачу по поводу заболевания, он может пройти профилактический осмотр за счет государства. Для этого достаточно связаться с практикой семейного врача и договориться о визите. Пациентский взнос за такой осмотр не взимается.

Врач оценивает общее состояние здоровья, выслушивает жалобы, измеряет давление и пульс, проверяет рост и вес, осматривает кожу и слизистые, сердце и легкие, а также лимфоузлы. При необходимости могут быть дополнительно оценены зрение, слух, неврологические функции, состояние щитовидной железы и органов брюшной полости.

Если во время осмотра обнаруживаются проблемы, семейный врач может назначить дополнительные обследования или направить пациента к специалисту.

Сердце и сахар: проверки зависят от возраста

В возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет во время профилактического осмотра дополнительно оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по системе SCORE. При необходимости врач проверяет давление, индекс массы тела, показатели холестерина и триглицеридов, а также может оценить электрокардиограмму и другие показатели.

Определенным пациентам государство также оплачивает анализ на уровень сахара в крови. Его проводят в 40 лет, а затем - раз в три года в возрасте от 45 до 72 лет, если у человека нет факторов риска сахарного диабета.

При избыточной массе тела и наличии дополнительного фактора риска либо при ранее выявленной пограничной гипергликемии такой анализ проводят ежегодно.

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Какие виды рака проверяют бесплатно

Государственная программа скрининга включает четыре направления: рак шейки матки, молочной железы, кишечника и предстательной железы. Регулярные проверки особенно важны потому, что предраковые изменения и ранние стадии заболевания нередко протекают без заметных симптомов.

Женщины в возрасте от 25 до 29 лет получают приглашение на скрининг рака шейки матки раз в три года. В возрасте от 30 до 70 лет обследование проводится раз в пять лет. С 2025 года для этого используется более эффективный метод - тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). При отрицательном результате следующий скрининг проводится через пять лет.

На маммографию женщины в возрасте от 50 до 68 лет получают приглашение раз в два года. Оно приходит примерно через три месяца после дня рождения по почте на задекларированный адрес или на электронный адрес на портале «Latvija.gov.lv», если он создан.

Скрининг кишечника и простаты

Проверку на рак кишечника государство рекомендует проходить женщинам и мужчинам в возрасте от 50 до 74 лет раз в два года. Организовать обследование можно через практику семейного врача.

Мужчинам в возрасте от 50 до 75 лет скрининг рака простаты также доступен раз в два года. Для мужчин от 45 до 50 лет такая проверка рекомендуется с той же периодичностью, если рак простаты был диагностирован у кровного родственника.

Чтобы пройти обследование, необходимо обратиться к семейному врачу. Он выдает направление на анализ крови для определения уровня простатспецифического антигена (ПСА).

Рак простаты остается наиболее распространенной опухолью мочевыделительной и половой системы у мужчин и второй по распространенности злокачественной опухолью среди мужчин после 40 лет. При наличии заболевания у родственников риск также повышается: если рак простаты был у одного кровного родственника, он возрастает в два раза, а если болезнь была диагностирована у двух близких родственников - в девять раз.