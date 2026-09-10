В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C

В пятницу в Латвии станет теплее, днем на большей части территории страны будет солнечно. Ночью и утром возможны дожди, порывы западного и северо-западного ветра местами достигнут 15 метров в секунду, на побережье - 20 метров в секунду.

Ночью кратковременные дожди ожидаются во многих районах Латвии. Температура воздуха составит +8..+12 °C, на побережье - до +16 °C.

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Днем в восточной части Латвии местами пройдет кратковременный дождь. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 9–14 метров в секунду, но вечером ветер ослабеет. Температура воздуха составит +16..+20 °C.

В Риге ночью и утром временами будет идти дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит около +12 °C, днем - до +19 °C.