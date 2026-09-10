10 сентября 2026, 09:58

Увидели беспорядок в рижском парке - теперь о нем можно сообщить анонимно

Увидели беспорядок в рижском парке - теперь о нем можно сообщить анонимно

В пяти рижских парках запускают пилотный проект, который позволит жителям самим сообщать о повреждениях, мусоре и других проблемах на территории. Для этого в парках разместят QR-коды - достаточно отсканировать их телефоном, чтобы анонимно передать информацию ответственным сотрудникам.

Инициатором эксперимента выступает Rīgas meži. Предприятие рассчитывает таким образом упростить связь между посетителями парков и теми, кто отвечает за их содержание. Чем быстрее сотрудники узнают о проблеме, тем скорее ее можно будет устранить.

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На первом этапе система заработает в парке Сканстес, Верманском саду, Межапарке, парке Узварас и парке Нордекю. Жителям предлагают обращать внимание не только на беспорядок, но и на повреждения элементов инфраструктуры.

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Увидели беспорядок в рижском парке - теперь о нем можно сообщить анонимно

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QR-коды станут своеобразным каналом обратной связи. Сообщения будут поступать ответственным сотрудникам, чтобы городские парки и сады оставались ухоженными, безопасными и доступными для посетителей.

Эксперимент пока рассчитан на пилотный период. После его завершения Rīgas meži оценит, насколько активно жители пользовались возможностью сообщать о проблемах, какие обращения поступали чаще всего и насколько полезным оказался новый инструмент. После этого предприятие решит, стоит ли продолжать проект.

Увидели беспорядок в рижском парке - теперь о нем можно сообщить анонимно

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