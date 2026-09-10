10 сентября 2026, 14:29 Валерия Леонова

Устрицы на скорость и башни из раковин: в Риге пройдет необычный гастрономический фестиваль

Устрицы на скорость и башни из раковин: в Риге пройдет необычный гастрономический фестиваль

В субботу, 12 сентября, в центре Риги можно будет не только есть устрицы, но и выяснять, кто быстрее их открывает, кто сильнее и кто способен построить из них башню. В Берга базаре пройдет 18-й Рижский устричный фестиваль, главным событием которого впервые станет профессиональный Riga Oyster Cup.

Фестиваль продлится с 12:00 до 21:00, вход свободный. Полную программу опубликовал официальный сайт Rīgas Austeru festivāls.

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Новый кубок приурочен к 10-летию самого фестиваля. Традиция началась в 2016 году, но фестиваль проводился чаще одного раза в год.

Организаторы хотят определить лучшего мастера по открыванию устриц в Риге. Но просто работать ножом быстрее остальных недостаточно.

12 устриц - и три совершенно разные раковины

Каждому претенденту предстоит открыть 12 устриц трех видов: fine, speciale и дикие плоские устрицы.

Задачу специально усложнили: раковины отличаются формой и твердостью, поэтому одинаково обращаться с ними не получится - для разных устриц требуются разные техника и подход.

Организатор фестиваля Гайтис Бурба объясняет идею соревнования тем, что вместе с популярностью устриц в ресторанах растет значение профессиональной работы с ними. Поэтому правила нового кубка составлены так, чтобы оценивать не только скорость, но прежде всего качество открывания и подачи.

Всего предусмотрено шесть критериев. Судьи будут смотреть, не порезана ли сама устрица, не попали ли внутрь кусочки раковины, насколько чисто она открыта, сохранилась ли целой и как выглядит при подаче. И только одним из показателей станет время.

Судить будут чемпионы мира

Оценивать работу участников предстоит международному жюри из Латвии, Эстонии и Великобритании. Среди судей заявлены два чемпиона мира по открыванию устриц.

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За основу взяли настоящую раковину: ее отсканировали, построили цифровую модель, а затем воспроизвели при помощи 3D-технологий.

На одном профессиональном кубке организаторы не остановились. Уже в 13:00 начнутся профессиональные дуэли по открыванию устриц, а в 13:30 - соревнование Oyster Strongman и Strongwoman.

Сам Riga Oyster Cup в актуальной программе фестиваля назначен на 14:00. После него к соревнованиям смогут присоединиться и обычные посетители. В 14:45 состоится любительская дуэль, в которой придется не только открыть, но и быстро съесть устрицы.

А тем, кто пока вообще не знает, с какой стороны подступиться к раковине, в 15:00 обещают обучение. Основам правильного открывания устриц будет учить шеф-повар Ренар Пурмалис.

«Гонка викингов» и устричная башня

В 16:00 профессионалов ждет еще одно необычное испытание - Viking Race, командная эстафета по скоростному открыванию устриц. В 17:00 пройдет второй раунд Oyster Strongman и Strongwoman, а в 17:30 начнется строительство устричной башни. Любительские соревнования по открыванию и поеданию продолжатся в течение дня.

Фестиваль рассчитан не только на поклонников устриц. С 12:00 до 18:00 будут работать творческие занятия для детей, до 15:00 запланированы выступления мима и иллюзиониста.

Официальное открытие пройдет в 12:30 под музыку перкуссионного коллектива ECHO ensemble. А с 18:00 до 21:00 фестиваль перейдет в вечерний lounge с DJ ELLA.

На территории будут работать ресторанные террасы и столики, где можно перекусить. Вход на сам фестиваль и просмотр соревнований бесплатные. Вход на фестивальную территорию в Берга базар предусмотрен со стороны улицы Дзирнаву.

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