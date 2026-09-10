Что будет с кредитами пропавших в Непале латвийцев: Swedbank замораживает ипотечные платежи на год

Swedbank принял специальное решение в отношении своих клиентов, пострадавших в результате стихийного бедствия в Гималаях: на 12 месяцев будут приостановлены выплаты основной суммы и процентов по ипотечным кредитам, а также начисление процентов по использованным кредитным картам.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей Swedbank.

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Это существенно отличается от обычных кредитных каникул. В страндартной ситуации банк позволяет временно не погашать основную сумму кредита, однако проценты в этот период продолжают выплачиваться. Для ипотечных кредитов такие каникулы обычно предоставляются на срок до 12 месяцев.

В случае клиентов, пропавших после катастрофы в Гималаях, банк применил особый порядок: в течение года не будут удерживаться ни основная сумма ипотечного кредита, ни проценты.

Что произойдет с кредитными картами и автоматическими счетами

Родственникам пропавших не требуется отдельно обращаться в банк для остановки процентов по использованным кредитным картам - эта мера применяется банком самостоятельно.

Если клиент подключил автоматическую оплату электронных счетов (e-rēķini), платежи продолжат выполняться, пока на банковском счете достаточно денег.

Если близкие опасаются, что средств на счете для оплаты коммунальных или других необходимых счетов не хватит, они могут его пополнять.

В отношении платежных карт пропавших клиентов банк также применил меры для защиты находящихся на счетах средств и приостановил взимание платы за ежедневные пакеты банковских услуг.

Однако пополнить счет родственника и получить доступ к его счету - совершенно разные вещи. Просто сообщить членам семьи остаток денег, сведения о кредитах, договорах и операциях банк не может из-за требований о защите банковской и персональной информации.

Для полноценного решения финансовых вопросов Swedbank рекомендует близким оформить попечительство над имуществом пропавшего человека.

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Это не специальное требование банка. Такой механизм предусмотрен латвийским законодательством и разъяснен Министерством юстиции Латвии после трагедии в Непале.

Само исчезновение человека не прекращает его права, право собственности и существующие обязательства. Если необходимо защитить имущество или представлять интересы пропавшего перед третьими лицами, суд может установить попечительство над его имуществом. Заявление подается в суд по последнему месту жительства пропавшего.

После вступления решения суда в силу оно передается в сиротский суд (bāriņtiesa), который назначает попечителя.

Именно после этого у назначенного человека появляется юридическое основание заниматься имуществом пропавшего в его интересах. Попечитель не становится собственником имущества - его задача заключается в его сохранении и управлении.

Что сможет сделать попечитель

В частности, назначенный попечитель сможет обратиться в банк и получить необходимую для управления имуществом информацию - например, выяснить состояние счетов, обязательства и заключенные договоры, а также совершать необходимые платежи от имени пропавшего.

Эти полномочия важны не только для отношений с банком. Они позволяют решать вопросы и с другими организациями и людьми - например, поставщиками коммунальных и других услуг, арендаторами, государственными и муниципальными учреждениями.

Министерство юстиции отдельно указывает, что до назначения попечителя законодательство также допускает совершение некоторых неотложных действий в интересах пропавшего - например, оплату необходимых счетов или получение причитающейся ему арендной платы. Однако для полноценного управления имуществом предусмотрена процедура установления попечительства.

Если пропавший ранее оформил доверенность на другого человека, она продолжает действовать. Проверить наличие доверенности при необходимости можно через Латвийский совет присяжных нотариусов.

Банк обещает искать индивидуальные решения

По другим финансовым вопросам Swedbank предлагает семьям пропавших обращаться непосредственно в банк, чтобы подобрать решение в зависимости от ситуации, по телефону 67444444 или через интернет-банк (если родственники являются клиентами Swedbank).

При этом родственникам стоит учитывать, что у пропавшего человека могут быть счета, кредиты, договоры или другие обязательства не только в Swedbank. После получения необходимых полномочий информацию придется запрашивать отдельно у соответствующих банков и поставщиков услуг.