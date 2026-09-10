10 сентября 2026, 13:27 Валерия Леонова

Сто дубов для пап и прыжок с четырех метров: чем удивит День отца в Риге

Сто дубов для пап и прыжок с четырех метров: чем удивит День отца в Риге

В это воскресенье, 13 сентября, центр Риги на несколько часов превратится в большую семейную площадку: здесь в 13-й раз пройдет традиционное шествие и фестиваль в честь Дня отца.

Праздник начнется у памятника Свободы и продолжится в Верманском саду. Вход на фестиваль и участие в мероприятиях бесплатные, сообщает Latvijas Vecāku organizācija.

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Собираться у памятника Свободы можно уже с 11:00, а в 12:00 начнется шествие. Его маршрут пройдет от памятника Свободы по бульвару Бривибас, затем по улице Элизабетес к Верманскому саду. Там с 12:00 до 16:00 будет работать основная фестивальная площадка.

Организаторы отмечают, что в предыдущие годы праздник в течение дня собирал более 12 тысяч посетителей со всей Латвии.

До шествия - необычная церемония у памятника Свободы

Прийти в центр стоит пораньше. Перед началом шествия на площади Свободы состоится церемония посвящения военнослужащих Государственной службы обороны Штабного батальона NBS в почетные караульные.

Это молодые военнослужащие, которые начали службу в январе и уже освоили навыки, необходимые для несения почетного караула. Церемония пройдет в День отца второй год подряд.

Музыкальную программу перед шествием подготовят Янис Айшпурс, оркестр Земессардзе, танцевальный ансамбль Bramaņi, хор Zemessardze Stars и смешанный хор Lins.

Есть важное предупреждение для жителей центра: во время генеральной репетиции с 9:00 до 10:30, а также во время церемонии военные будут использовать учебные боеприпасы. Они могут вызвать кратковременный громкий шум, однако, как подчеркивают NBS, опасности для окружающих нет.

Папам предложат упасть с четырехметровой высоты

После шествия праздник переместится в Верманский сад. Одна из самых необычных бесплатных забав предназначена для тех, кто не боится высоты: посетителям предложат испытать свободное падение с четырех метров с безопасным приземлением.

А проверить силу можно будет в другом испытании: участникам предстоит как можно дольше удерживать в каждой руке по наполненному ведру. Самого выносливого папу ждет приз.

Будут также настольные и большие уличные игры, мини-турниры, практические мастерские и специальный «мини-карьер», где дети смогут познакомиться со строительной техникой.

Пожарные машины, военные и первая помощь

Большую часть Верманского сада отдадут под тематические площадки. Причем некоторые из них будут не просто развлекательными.

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Сотрудники неотложной медицинской помощи покажут спасательное оборудование и научат детей и взрослых основам реанимации. Пожарные привезут свою технику, Госполиция позволит примерить часть экипировки, а муниципальная полиция познакомит детей со своим талисманом - псом Ротто.

У военных можно будет рассмотреть экипировку и технику, в том числе вездеход, а также узнать, как проходит Государственная служба обороны.

Для любителей экспериментов будет работать научная площадка Laboratorium с демонстрациями по физике и химии. На творческих площадках можно будет, например, самостоятельно оформить футболку или сделать рисунок - даже мороженым.

Отдельная программа для тех, кто только собирается стать папой

Впервые на фестивале появится специальная сцена для будущих и молодых родителей.

В 12:45 акушерка Инесе Валдмане поговорит о том, почему беременность касается обоих родителей. В 13:30 специалист по коммуникации и отец четверых детей Оскар Приеде расскажет о переменах, которые происходят с мужчиной после появления ребенка. А в 14:30 психиатр Александр Орловскис проведет разговор о страхах, сомнениях и эмоциональном состоянии отцов.

Для родителей с совсем маленькими детьми предусмотрят отдельную спокойную зону, где малыша можно будет переодеть и покормить.

Первым ста папам подарят дуб

Есть в программе и подарок, который можно будет унести домой - точнее, посадить возле дома.

Первые 100 пап, у которых есть подходящее место для посадки дерева, получат саженец обычного дуба (Quercus robur). Организаторы выбрали дуб как символ силы отца и семейной опоры.

В парке также откроется фотовыставка «Родители - равные возможности» («Vecāki - vienlīdzīgas iespējas»), подготовленная совместно с посольством Швеции в Риге при поддержке Шведского института. Проект посвящен распределению родительских ролей в современной семье.

На главной сцене появится альтернативный музыкальный проект для детей и взрослых BikiGRUPA, затем юмор-рок группа Pirmais kurss, а музыкальной кульминацией праздника станет выступление Pienvedēja piedzīvojumi.

Будет и большое колесо удачи с призами. Все основные мероприятия фестиваля продлятся до 16:00.

Водителям стоит учесть ограничения

Из-за мероприятий 13 сентября с 6:00 до 13:00 запретят остановку и стоянку транспорта на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица в направлении ул. Кришьяня Валдемара - на участке от ул. Смилшу до ул. Кр. Валдемара. Кроме того, с 10:50 до 11:00 движение транспорта ограничат на участке бульвара Мейеровица от ул. Смилшу до памятника Свободы.

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