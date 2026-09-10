Сколько наличных можно потратить в Латвии и где начинаются ограничения

Наличные деньги в Латвии остаются законным средством платежа, но при крупных расчетах действуют четкие ограничения. Для обычного человека ключевой порог - 7200 евро: сделки на большую сумму нельзя полностью оплачивать наличными. Отдельные правила действуют при покупке недвижимости и получении денежных подарков.

Частное лицо не может провести наличными сделку стоимостью более 7200 евро. Причем не имеет значения, кто находится по другую сторону - другой человек или компания. Разбить крупную покупку на несколько наличных платежей тоже не получится: такое ограничение нельзя обойти искусственным дроблением одной сделки.

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На практике это означает, что автомобиль за 6000 евро можно оплатить наличными полностью. Если же машина стоит 11 000 евро, наличными разрешено передать только 7200 евро, а оставшуюся сумму придется перечислить безналично.

С недвижимостью правила еще строже. Сделки с недвижимым имуществом нельзя оплачивать наличными независимо от стоимости объекта. То есть даже небольшая по сумме операция должна проводиться безналичным способом.

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Есть свои нюансы и у денежных подарков. Если деньги дарит супруг или родственник до третьей степени родства, такой доход не облагается подоходным налогом независимо от суммы. В эту категорию входят, например, родители, дети, бабушки и дедушки, братья и сестры, а также дяди, тети, племянники и племянницы.

Если деньги получены от человека, который не является супругом или родственником до третьей степени, без налога можно получить до 1425 евро от одного дарителя в течение календарного года. Сумма выше этого лимита уже считается облагаемым доходом.

При этом нужно учитывать и общий объем необлагаемых доходов за год. Если он превышает 10 000 евро, такие доходы необходимо указать в годовой декларации.