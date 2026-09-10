10 сентября 2026, 08:57

Рижскую телебашню ждёт большая реконструкция с площадкой на высоте 130 метров

Рижскую телебашню ждёт большая реконструкция с площадкой на высоте 130 метров

Рижскую радио- и телебашню на Закюсале ждёт масштабная реконструкция. После завершения работ посетители смогут подняться на новые смотровые площадки, выйти на открытую платформу на высоте 220 метров и попробовать необычный аттракцион «прогулка в облаках».

Сегодня ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (ЛГЦРТ) подпишет договор о реконструкции башни и технически-административного здания. Мероприятие начнётся в 15:00 на территории башни на набережной Закюсалас, 1. В нём примут участие министр сообщения Рихард Козловскис, руководство ЛГЦРТ, автор проекта и представители отрасли.

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Главной новинкой для посетителей станут смотровые пространства на большой высоте. На одной из площадок планируют установить выступающие стеклянные кубы. Они позволят оказаться как будто за пределами башни и испытать ощущение высоты.

Ещё одна открытая смотровая площадка появится выше 130 метров. А для тех, кому обычной высоты недостаточно, предусмотрена «прогулка в облаках»: посетители со специальной страховкой смогут выйти на открытую платформу на высоте 220 метров.

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Реконструкция затронет не только туристическую часть башни. В здании разместят рабочие места сотрудников ЛГЦРТ, технические помещения и оборудование, необходимое для его работы.

Проект предусматривает и благоустройство территории вокруг башни. Здесь планируют разбить зелёные зоны, оборудовать места для отдыха и пикников, а также построить парковку для посетителей.

Закупку на реконструкцию башни и технически-административного здания ЛГЦРТ объявил в начале 2024 года. Ожидается, что сами работы займут около трёх лет.

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