Почти половина иностранцев в Латвии не приступает к курсам латышского языка

Почти половина граждан третьих стран, записавшихся на курсы латышского языка в Латвии, в этом году так и не приступила к занятиям. Доля таких случаев за год резко выросла - с 29% до 45%, свидетельствуют данные Фонда общественной интеграции (ФОИ), представленные комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Еще одна распространенная проблема - люди начинают учиться, но не доходят до конца курса. В 2025 году в 28% таких случаев причиной было недостаточное количество посещенных часов, еще в 19% - болезнь, работа, учеба или другие обстоятельства, мешавшие регулярно приходить на занятия.

Читайте нас также Google News Facebook

За 2025 и 2026 годы курсы латышского языка окончили 1096 человек. Среди участников были преимущественно граждане России, Беларуси и Украины, а также Индии, Вьетнама и Узбекистана. Большинство завершивших обучение занимались на начальных уровнях A1 и A2.

При этом результаты по уровням заметно различаются. В прошлом году курсы A1 окончили 272 человека, а A2 - 301. В этом году эти показатели составили соответственно 56 и 164 человека.

Отдельно ФОИ представил данные об изучении латышского языка жителями Украины. До 1 сентября к языковым программам присоединились 2300 взрослых и 1458 детей. Годом ранее участников было больше: 3690 взрослых и 1532 ребенка.

Читайте

Для украинцев самой частой причиной незавершенного обучения остается невозможность регулярно посещать занятия из-за болезни, работы, учебы, отъезда и других обстоятельств. На такие случаи пришлось 53% незавершенных курсов в 2025 году и 51% - в этом году.

При этом 15% участников в этом году вообще не приступили к учебе, 10% отказались от выбранных курсов, а в 8% случаев причиной стал недостаток посещенных часов. Еще 9% курсов участники бросили без уважительной причины.

Экзамен по латышскому языку с мая по август этого года сдали 680 жителей Украины - чуть больше половины всех подавших заявку. Основная часть результатов пришлась на начальный уровень A1: его подтвердили 512 человек. Уровня A2 достиг 121 участник, B1 - 33, B2 - десять, C1 - четыре. На экзамен C2 не записался никто.

Финансирование языкового обучения жителей Украины в этом году также сократилось. На эти цели выделено 3,18 млн евро - на 1,4 млн евро меньше, чем в 2025 году. При этом в прошлом году большинство украинцев, изучавших латышский, также находились на начальных уровнях A1 и A2 - таких участников было 2582.