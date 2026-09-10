С началом нового учебного года в Рижской Чиекуркалнской основной школе появились необычное для многих родителей новшество: мальчики и девочки пользуются кабинками, расположенными в одном общем помещении.

О ситуации рассказала передача TV3 «Bez Tabu».

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Изменения произошли после того, как Чиекуркалнская основная школа переехала в помещения Рижской 45-й средней школы. Ученики первых, вторых и третьих классов размещены на разных этажах, и на каждом из них находятся соответствующие санитарные помещения.

Один из родителей рассказал журналистам, что новая система вызвала у него недоумение. По его словам, никаких неприятных инцидентов пока не произошло. Однако родитель беспокоится, насколько комфортно дети младшего школьного возраста будут чувствовать себя в такой обстановке.

Одно помещение, но разные кабинки

В сюжете заместитель директора показала журналистам школьные туалеты. Речь не идет о полностью общем пространстве без разделения: мальчики и девочки пользуются отдельными кабинками, однако все они находятся в одном помещении. Сами кабинки сейчас не закрыты перегородками от пола до потолка.

Более закрытый вариант считает предпочтительным и Центр защиты детей. Как рассказали «Bez Tabu» специалисты, для некоторых детей такая организация пространства может оказаться некомфортной. Наиболее безопасным решением в подобных случаях являются полностью закрытые кабинки, конструкция которых исключает возможность заглянуть внутрь сверху или снизу. Дополнительное чувство незащищенности могут создавать и очереди перед кабинками.

Психолог в передаче рассказала, что для многих детей посещение туалета в школе и так вызывает некоторый дискомфорт. А в случае, когда ребенок не может в таком помещении чувствовать себя в безопасности - это и может вызвать психологические и физические проблемы.

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А что говорит закон

Опасения родителей заставляют задаться очевидным вопросом: разрешены ли вообще общие туалетные помещения в латвийских школах?

Действующие правила Кабинета министров №610 о гигиенических требованиях к образовательным учреждениям среди школьных помещений называют туалеты для мальчиков, девочек и работников. При этом требования к устройству туалетов отсылают к строительным нормативам.

А действующий строительный норматив LBN 200-21 предусматривает, что в общественных зданиях могут проектироваться как раздельные, так и общие туалетные помещения для женщин и мужчин. Таким образом, само по себе размещение кабинок для мальчиков и девочек в одном помещении не позволяет утверждать, что школа нарушает закон.

Интересно, что раньше требования действительно были жестче. В прежних санитарных правилах для общеобразовательных школ прямо говорилось, что ученические туалеты оборудуются отдельно для девочек и мальчиков. Однако этот нормативный акт утратил силу и сейчас не действует.

Таким образом, спор возник не столько вокруг наличия туалетов для мальчиков и девочек как таковых, сколько вокруг степени приватности: отдельные кабинки предусмотрены, но находятся они в общей комнате и пока не имеют полноразмерных перегородок.