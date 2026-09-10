Лето-2026 стало самым дождливым в Латвии за десять лет

Ушедшее лето стало для Латвии самым дождливым за последние десять лет. В июне, июле и августе в среднем по стране выпало 288 миллиметров осадков - 129% от климатической нормы. Больше последний раз фиксировали летом 2016 года, когда показатель достиг 312 миллиметров.

При этом нынешнее лето вошло в число самых влажных за всю историю наблюдений - оно стало 13-м по количеству осадков. В разных регионах ситуация заметно отличалась: меньше всего дождей получили в Резекне - 198,5 миллиметра, тогда как в Бауске, Кулдиге и ряде мест Северного Курземе осадков оказалось более 350 миллиметров.

Читайте нас также Google News Facebook

Особенно досталось западной части страны. В Вичаки, Вентспилсском крае, за лето выпало 395 миллиметров осадков. Для Бауски, Вентспилса и Вичаки лето 2026 года стало самым дождливым за весь период наблюдений.

Начало сезона положило конец продолжительной засухе, а самые сильные осадки пришлись на середину лета. Июль оказался пятым самым дождливым месяцем такого рода за всю историю наблюдений в Латвии.

Читайте

Апогеем стал шторм 22 августа - самый сильный летний шторм за всю историю наблюдений. В тот день на Колке за сутки выпало 103 миллиметра дождя. В среднем по стране за 22 августа зафиксировали 35,2 миллиметра осадков, что стало новым суточным рекордом.

Шторм сопровождался сильным ветром. Его максимальные порывы в Даугавгриве достигали 31 метра в секунду, а средняя скорость ветра за всё лето оказалась немного выше нормы.

Несмотря на обилие дождей, лето не было холодным. Средняя температура составила +17,1 градуса - на 0,4 градуса выше нормы. Самым прохладным оказался 1 июня: в Даугавпилсе температура опустилась до +2,8 градуса. А 28 июня в Мерсрагсе воздух прогрелся до +33,2 градуса.

Температурных рекордов при этом оказалось немного - всего 12, что стало минимальным показателем последних лет. Холодных рекордов этим летом не зафиксировали.