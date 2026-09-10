10 сентября 2026, 08:28

«Больше никуда меня не зовите»: жителей Латвии шокировали цены на дизель

«Больше никуда меня не зовите»: жителей Латвии шокировали цены на дизель

Цены на топливо в Риге за одну рабочую неделю заметно выросли, а дизель снова превысил отметку в два евро за литр. Больше всего теперь приходится платить автомобилистам в латвийской столице - бензин и дизель здесь оказались дороже, чем в Вильнюсе и Таллине.

На автозаправке Circle K на улице Краста бензин 95-й марки к пятнице подорожал до 1,934 евро за литр. За неделю цена выросла на 9,6%. Дизель прибавил 10% и достиг 2,084 евро за литр.

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Последний раз дизель в Риге стоил больше двух евро за литр в середине апреля. Теперь эта отметка снова пройдена. Для водителей рост оказался особенно ощутимым, поскольку речь идет не о нескольких центах, а сразу о заметном скачке за короткий срок.

Ситуация в соседних столицах выглядит несколько иначе. В Вильнюсе и Риге цены на топливо выросли, тогда как в Таллине за неделю они снизились. При этом к концу недели бензин в Вильнюсе и Таллине стоил одинаково, а дизель оставался дешевле всего именно в Эстонии.

Резкий рост цен уже вызвал эмоциональную реакцию у жителей Латвии. Солвита в Threads призналась, что стоимость дизеля в 2,06 евро за литр заставила ее серьезно задуматься о поездках.

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«ДВА ЕВРО и 6 центов за литр дизеля. Спасибо, но больше никуда меня не зовите: отныне я буду ездить только по воскресеньям - и только до церкви. А если серьезно - это просто астрономическая сумма. Слава богу, мне больше не приходится каждый день ездить в Ригу», - пишет Солвита в Threads.

В комментариях пользователи спорят о том, насколько болезненно повышение цен для тех, кто регулярно ездит на автомобиле. Одни шутят, что расходы на топливо будут расти и дальше, другие считают реакцию водителей чрезмерной.

«И платить придется по 3 евро в день и так далее…», - пишет Рейре.

Зита относится к жалобам скептически: «Столько нытья и разговоров об «угрозах», даже если особо много ездить каждый день не приходится. Ну и неженка».

Еще один комментатор обращает внимание на цены в Литве: «Вчера в Литве обычное дизтопливо стоило 2,19 евро за литр».

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