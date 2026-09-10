10 сентября 2026, 19:35 Наталья Гудемчук

airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание

airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание

Правительство Латвии в четверг созвало экстренное заседание, чтобы обсудить финансовую стабилизацию airBaltic. На заседании министры заслушали последнюю информацию о планах авиакомпании, которой теперь требуется до 257 миллионов евро промежуточного финансирования вместо первоначально предусмотренных 225 миллионов евро, сообщает агентство LETA.

Министр сообщения Рихард Козловскис после заседания заявил журналистам, что правительство пока не приняло решения о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования airBaltic. «В настоящее время вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если такое решение потребуется, оно будет принято отдельно Кабинетом министров», - сказал он.

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Министр отметил, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации airBaltic. Этот процесс связан с рядом взаимных вопросов, поэтому целью заседания было заслушать информацию о его развитии.

Председатель правления airBaltic Андрей Мартиновс сообщил журналистам, что объем промежуточного финансирования вырос с первоначально предусмотренных в бизнес-плане 225 миллионов до 257 миллионов евро. По его словам, это произошло «по объективным причинам».

Отвечая на вопрос, ожидает ли авиакомпания положительного решения держателей облигаций на заседании в пятницу, что позволит продолжить привлечение промежуточного финансирования, Мартиновс сказал, что для этого есть определенные основания. По его словам, состоялись обсуждения и переговоры, которые дают обоснованные надежды на положительный результат.

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Ранее сообщалось, что принятый Сеймом 25 августа закон о мерах по финансовой стабилизации airBaltic предоставил правительству полномочия участвовать в возможной покупке государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро. Предполагалось, что государство будет участвовать одновременно с частными инвесторами и на тех же условиях.

В целом airBaltic договорилась с отдельными действующими держателями облигаций и сторонними поставщиками финансирования об условиях промежуточного финансирования на сумму до 257 миллионов евро.

Для получения запланированного финансирования airBaltic еще необходимо получить одобрение держателей облигаций и акционеров. Собрание держателей облигаций, на котором будет рассмотрено соответствующее предложение, назначено на пятницу.

 

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