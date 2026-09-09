9 сентября 2026, 14:58

В Латвии резко похолодает: какой погоды ждать в выходные

В Латвии резко похолодает: какой погоды ждать в выходные

После теплой среды погода в Латвии заметно изменится. Уже в четверг температура опустится до +12…+18 градусов, усилится ветер, а во многих районах пройдут дожди, местами - ливни с грозами. Ночью и днем будет значительно прохладнее, чем в среду. В западной и центральной частях страны порывы юго-западного ветра днем достигнут 11–16 метров в секунду, а на побережье Южного Курземе - до 20 метров в секунду.

К пятнице погода немного смягчится. Временами будет выглядывать солнце, хотя кратковременные дожди сохранятся. Похожая ситуация ожидается и в субботу: температура поднимется до +15…+20 градусов при умеренном западном ветре.

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Воскресенье, по нынешнему прогнозу, окажется более дождливым. Ночью температура местами опустится до +6…+8 градусов, так что летнего тепла ждать уже не стоит.

На следующей неделе резких перепадов температуры синоптики пока не прогнозируют. При этом дожди время от времени сохранятся.

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