Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС

Учителя в Латвии зарабатывают больше коллег из некоторых стран Восточной Европы, но до зарплат педагогов в наиболее обеспеченных странах ЕС им далеко. Согласно исследованию европейской сети Eurydice, в 2024/2025 учебном году разница особенно заметна при сравнении доходов начинающих и опытных учителей.

В Латвии педагог, только начинающий карьеру, получает около 22 тысяч евро в год. С приобретением опыта и продвижением по карьерной лестнице зарплата может вырасти примерно до 35 тысяч евро.

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Наиболее высокие доходы у учителей зафиксированы в Люксембурге. Начинающие педагоги там получают от 55 до 62 тысяч евро в год, а максимальная зарплата достигает 97–109 тысяч евро. Даже стартовый доход люксембургского учителя в несколько раз превышает латвийский.

Высокие зарплаты педагогов также отмечены в Германии и Нидерландах. На их фоне Латвия выглядит заметно скромнее, хотя в нижней части европейского рейтинга она не находится.

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В частности, максимальные зарплаты учителей в Словакии, Чехии и Венгрии ниже латвийских. В Словакии опытные педагоги получают около 18–22 тысяч евро в год, а в Чехии и Венгрии верхняя граница составляет примерно 27 тысяч евро.

Самые низкие стартовые доходы среди стран ЕС исследование зафиксировало в Греции и Словакии - менее 17 тысяч евро в год. Таким образом, начинающий учитель в Латвии получает примерно на 5 тысяч евро больше.

Исследование Eurydice основано на данных об официальных годовых зарплатах педагогов в странах Евросоюза. Сеть финансируется Европейской комиссией и позволяет сопоставить условия оплаты труда учителей в разных государствах.