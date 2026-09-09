9 сентября 2026, 19:28 Валерия Леонова

Родственникам пропавших в Непале жителей Латвии предоставят бесплатную юридическую помощь - Смилтенс

Родственникам пропавших в Непале жителей Латвии предоставят бесплатную юридическую помощь - Смилтенс

Родственники жителей Латвии, пропавших без вести после катастрофических наводнений и оползней в Гималаях, смогут бесплатно получить помощь присяжных адвокатов. Об этом в среду, 9 сентября, сообщил министр юстиции Эдвард Смилтенс.

Как передает LETA, помощь необходима семьям для решения целого ряда вопросов - от доступа к банковским счетам и оплаты счетов до управления предприятиями и недвижимостью.

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К организации бесплатных консультаций Министерство юстиции привлекло Латвийский совет присяжных адвокатов. Координатором юридической помощи назначен присяжный адвокат Алдис Лиепиньш.

Председатель Совета присяжных адвокатов Латвии Саулведис Варпиньш пояснил, что круг возможных вопросов очень широк.

Чтобы получить помощь, родственнику пропавшего необходимо обратиться по электронной почте в Совет присяжных адвокатов, кратко описать конкретную проблему и указать, какое решение требуется. После этого ему назначат контактное лицо для дальнейшей юридической консультации.

К обращению рекомендуется приложить выданную Госполицией справку о том, что человек числится пропавшим без вести. Это позволит подтвердить связь заявителя с пропавшим и одновременно снизить риск мошенничества.

По имеющейся на данный момент информации, такие справки получили уже почти все соответствующие родственники, за исключением одного человека.

Банковские счета, жилье, предприятия

После исчезновения человека его семье приходится решать множество практических проблем, которые обычными способами урегулировать невозможно. Среди них - банковские счета, кредиты и другие платежи, жилье и недвижимость, а также управление предприятиями.

Смилтенс привел конкретный пример. В одном из случаев у предприятия есть единственный владелец и один работник - супруга владельца. После исчезновения мужа женщина не может получить доступ к счетам предприятия, поэтому возникают сложности с оплатой счетов и продолжением его работы.

Министерство юстиции обратилось за содействием не только к присяжным адвокатам, но также к Латвийскому университету, Совету присяжных нотариусов и Совету присяжных судебных исполнителей.

Отдельное внимание уделяется защите семей от мошенников. Информация о пропавших людях и их близких широко распространялась публично, и, как предупреждают власти, этим могут попытаться воспользоваться злоумышленники.

Китай подтвердил пребывание всех 33 пропавших

Тем временем появилась новая информация о поисках 33 пропавших граждан Латвии.

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Китайские власти официально подтвердили, что все они находились на территории Китая. Данных о том, что путешественники затем пересекли границу и вернулись в Непал, нет.

По оценке Министерства иностранных дел Латвии, это позволяет предполагать, что во время катастрофических наводнений и селевых потоков группа, вероятнее всего, находилась на тибетской стороне границы.

Китайские власти попросили Латвию предоставить образцы ДНК для проведения сравнительного анализа.

Ранее сообщалось, что на китайской стороне неподалеку от пограничного пункта были обнаружены вещи путешественников. Сейчас МИД выясняет, будут ли они сфотографированы и можно ли будет предоставить снимки родственникам для опознания.

В Непал на этой неделе также должны прибыть эксперты Красного Креста по ДНК, чтобы ускорить процедуру сравнения образцов.

Вещи из гостиниц постараются доставить в Латвию

Представитель Консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, находящийся в Непале, выясняет и возможности доставки на родину личных вещей путешественников, оставшихся в гостиницах.

Сначала необходимо установить количество вещей и определить, кому они принадлежат. После этого МИД сможет обсуждать с транспортными компаниями их отправку в Латвию.

Министерство также обращает внимание, что не все родственники получили или полностью поняли ранее направленную им информацию о необходимых действиях и юридических формальностях.

Для семей подготовлено подробное разъяснение с информацией Министерства благосостояния, Министерства юстиции, Латвийского союза самоуправлений и Министерства образования и науки. В среду Министерство юстиции также проводит встречу с родственниками, чтобы ответить на их вопросы.

МИД просит связаться с министерством и тех близких пропавших, которых пока нет в списке контактных лиц, но которые считают, что должны непосредственно получать официальную информацию.

По данным на 3 сентября, подтверждена гибель 1252 человек, еще 4216 числятся пропавшими без вести. МИД Латвии располагает информацией о трех находившихся в этом регионе жителях страны, которые не пострадали. Еще 33 человека продолжают считаться пропавшими без вести.

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