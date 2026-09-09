Рижский автовокзал сносить не будут: новый акционер рассказал о планах

Рижский международный автовокзал не собираются сносить или менять его назначение. Компания RIVARO Holding, недавно ставшая крупнейшим акционером предприятия, намерена вложиться прежде всего в модернизацию инфраструктуры и сделать автовокзал удобнее для пассажиров.

RIVARO Holding приобрела 49,99% акций AS Rīgas starptautiskā autoosta. При этом компания сразу обозначила: речь пока не идет о строительстве нового объекта на месте нынешнего вокзала. Основной акцент - на развитии уже существующей инфраструктуры.

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Для Риги это особенно важно, поскольку территория вокруг автовокзала связана сразу с несколькими крупными транспортными проектами. Поблизости находятся Центральный рынок и железнодорожный узел, развивается Rail Baltica, а исторический центр города расположен совсем рядом. Поэтому дальнейшее развитие территории придется согласовывать с другими проектами и их участниками.

В первую очередь изменят то, чем пользуются пассажиры

Первые перемены должны коснуться повседневного обслуживания. Новый акционер планирует обновить системы продажи билетов, цифровые сервисы и информационные экраны, а также улучшить навигацию по платформам и информирование об изменениях в расписании.

Иными словами, пассажир должен быстрее разобраться, где купить билет и откуда отправляется нужный автобус. Отдельное внимание уделят удобству пересадок и организации пассажирских потоков.

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«Для автовокзала с более чем шестидесятилетней историей обновление - стратегическая необходимость», - говорит член правления SIA RIVARO Holding Василий Сердюков.

По его словам, интерес компании напрямую связан с удобством самого вокзала: «Вокзал получает доход, когда он удобен, доступен для пассажиров и востребован. Именно в этом наш интерес».

Цена билетов от нового акционера не зависит

Покупка крупной доли в автовокзале не означает, что билеты автоматически станут дешевле или дороже. RIVARO Holding не устанавливает тарифы на автобусные перевозки.

Стоимость региональных поездок определяет государство, а цены на международные рейсы устанавливают перевозчики. Поэтому влияние нового акционера в первую очередь будет заметно в работе и инфраструктуре самого автовокзала, а не в стоимости проезда.

При этом в компании подчеркивают, что дальнейшие решения о развитии территории нужно принимать с учетом Rail Baltica, железнодорожного узла, Центрального рынка и исторического центра Риги. На ближайшем этапе же план остается достаточно конкретным: автовокзал продолжит работать на нынешнем месте, а его инфраструктуру намерены постепенно обновлять.