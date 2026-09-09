ПВС просит жителей Латвии сообщать о мертвых воронах, сороках и сойках

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) просит жителей сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно воронах, сороках и сойках. Такие находки помогают специалистам контролировать возможное распространение лихорадки Западного Нила, которую переносят комары, а природным резервуаром вируса служат птицы.

С начала года специалисты исследовали 36 погибших диких птиц, однако ни в одном образце вирус не обнаружили. При этом в конце лета заражения среди диких птиц чаще регистрировали в Италии, Бельгии, Хорватии, Австрии и Испании. Случаи заболевания также выявляли у лошадей в нескольких странах Евросоюза, включая Францию, Италию, Бельгию, Испанию и Грецию.

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Лихорадка Западного Нила относится к зоонозным инфекциям - ею могут заражаться и люди, и животные. Основными переносчиками вируса считаются комары, а среди птиц особенно важную роль играют представители семейств врановых и воробьиных.

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О найденной мертвой птице можно сообщить в территориальное управление ПВС. Другой вариант - самостоятельно доставить ее в лабораторию научного института BIOR, где в рамках проекта OH4Surveillance исследование на вирус проводят бесплатно. При этом птицу необходимо брать только в одноразовых перчатках и помещать в два водонепроницаемых пластиковых пакета.

Мониторинг проводят в рамках софинансируемого Евросоюзом проекта One Health 4 Surveillance. В 2025 году специалисты исследовали погибших и больных диких птиц, лошадей с характерными симптомами и образцы комаров. Всего тогда провели 424 лабораторных исследования, но вирус Западного Нила также не обнаружили.

Для Латвии эта инфекция не новая. Осенью 2024 года вирус впервые в истории страны выявили у найденного мертвым ястреба-тетеревятника.