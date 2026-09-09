9 сентября 2026, 16:59 Валерия Леонова

После утечки данных CSDD люди требуют компенсации: чаще всего речь идет о 10 000 евро

После утечки данных CSDD люди требуют компенсации: чаще всего речь идет о 10 000 евро

После масштабной утечки персональных данных в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) поступило около 2500 обращений, связанных с требованиями о компенсации.

Чаще всего заявители называют сумму около 10 000 евро, сообщил агентству LETA руководитель департамента коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстерс. При этом сама дирекция подчеркивает на своем официальном сайте, что вопрос о выплатах пока не решен.

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По данным Малмейстерса, обращения поступали на различные адреса электронной почты CSDD, и на них отвечали индивидуально. В дирекцию также направлялись официальные заявления, подписанные электронной подписью.

Однако само требование компенсации еще не означает, что деньги будут выплачены.

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CSDD сообщает, что расследование кибератаки продолжается. Для решения вопроса о возможных компенсациях ключевое значение будет иметь заключение Государственной инспекции данных. Она должна установить, несет ли CSDD ответственность за нарушение требований Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).

Согласно регламенту, человек имеет право на компенсацию, если будет установлено, что организация не выполнила предусмотренные законодательством обязанности и в результате нарушения ему был причинен ущерб.

Поэтому в CSDD считают требования о выплате компенсаций на данном этапе преждевременными. Дирекция обещает проинформировать клиентов о дальнейших действиях после появления соответствующих решений. Одновременно рассматриваются дополнительные меры, которые могли бы уменьшить возможный ущерб для людей, чьи данные оказались затронуты из-за утечки.

Напомним, масштабная кибератака на информационные системы CSDD произошла в начале августа. В результате злоумышленники получили персональные данные примерно 1,2 миллиона физических лиц, а также сведения примерно о 200 000 юридических лиц. Утечка затронула информацию, связанную с платежами в адрес CSDD за последние 18 лет.

После утечки данных CSDD люди требуют компенсации: чаще всего речь идет о 10 000 евро

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