9 сентября 2026, 16:28

«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции

«После контракта - домой»: Кулбергс объяснил свою позицию по трудовой миграции

Премьер-министр Андрис Кулбергс, подводя итоги первых 100 дней работы правительства, обозначил и своё видение трудовой миграции: иностранные работники могут приезжать в Латвию на срок действия трудового договора, но после его окончания должны покидать страну. При этом правительство готово привлекать рабочую силу из-за рубежа, в том числе для сельского хозяйства и строительства.

В интервью TV3 Кулбергс заявил, что нынешний Кабинет министров работает в более высоком темпе, чем предыдущие правительства. По его словам, министры чаще собираются и стараются быстрее принимать решения. Однако премьер признал: выполнить все ожидания общества за несколько месяцев невозможно.

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Одним из главных результатов первых 100 дней Кулбергс назвал усиление противовоздушной обороны. Он отметил, что по сравнению с весной стало значительно меньше случаев проникновения беспилотников в воздушное пространство Латвии и, по его оценке, сейчас дроны уже не падают на территории страны. Ещё одним приоритетом премьер назвал подготовку к безопасному проведению выборов в Сейм.

Первые месяцы работы правительства одновременно выявили проблемы в системе кризисного управления. По словам Кулбергса, государство создало соответствующие структуры и потратило на них значительные средства, однако реальные возможности реагировать на чрезвычайные ситуации всё ещё недостаточны.

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Сложности возникли и вокруг бюджета. Премьер пообещал подготовить основные предложения, подчеркнув, что речь должна идти не только о сокращении расходов. По его мнению, государству необходимо искать и дополнительные источники доходов, поскольку одним урезанием затрат проблему не решить.

Отдельная тема - отношения внутри правящей коалиции. Кулбергс признал, что перед выборами партиям особенно сложно поддерживать непопулярные решения: каждая из них вынуждена учитывать собственный рейтинг и отношение избирателей. Часть разногласий премьер считает нормальной, однако выступает против попыток пересматривать договорённости, которые уже были достигнуты.

Говоря об иностранной рабочей силе, Кулбергс предложил модель, при которой право находиться в Латвии напрямую связано с трудовым контрактом. После его завершения, считает премьер, иностранный работник должен уехать из страны.

При этом Кулбергс не предлагает закрывать рынок труда для иностранцев. Напротив, по его словам, работников из других стран можно привлекать в разных отраслях, где они нужны. В то же время премьер выступает против автоматического переезда родственников иностранного работника в Латвию только на основании его трудоустройства.

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