Латвия проигрывает борьбу за иностранных студентов Испании и Италии

Латвии становится все сложнее конкурировать за иностранных студентов с популярными европейскими направлениями. Журналист Ансис Богустовс считает, что страна должна делать ставку не на попытку соперничать с крупнейшими университетами Европы, а на собственные уникальные образовательные программы. При этом изменение миграционной политики может иметь для латвийских вузов серьезные финансовые последствия.

Выступая в программе «Preses klubs» на TV24, Богустовс рассказал о своем опыте участия в мероприятиях Erasmus, посвященных привлечению иностранных студентов. По его словам, результаты этих обсуждений выглядят не слишком оптимистично: среди европейских студентов Латвия занимает последнее место в списке желательных направлений для учебы.

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Заявления о привлечении иностранных студентов как об одной из историй успеха латвийского высшего образования журналист встретил с иронией. Он призвал реалистично оценивать возможности страны, особенно когда речь идет о конкуренции с государствами, которые привлекают молодежь климатом и образом жизни.

«Все хотят ехать учиться в Испанию и Италию. Почему мы решили, что немецкие девушки не захотят учиться в Испании, хотя там тепло, там классно, там сангрия, там, ну, не знаю, пляж, не нужно платить за отопление», - сказал Богустовс.

По его мнению, Латвии бессмысленно пытаться предложить иностранным студентам то же, что уже предлагают крупные европейские университеты. Шансы есть у тех направлений, где страна действительно может выделиться.

«Единственное, с чем мы можем пытаться конкурировать, - это наши уникальные программы. И в нескольких смыслах у нас есть уникальные учебные программы и уникальные научно-исследовательские центры», - отметил журналист.

Именно узкая специализация, считает Богустовс, может стать преимуществом небольшой страны. Латвийские вузы не способны охватить все направления на уровне крупнейших университетов Европы. «Мы не можем так, как Сорбонна, которая может все», - сказал он.

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Однако речь идет не только о международном имидже латвийского образования. Иностранные студенты приносят вузам значительные средства, поэтому ограничения на их въезд напрямую отражаются на финансовой устойчивости университетов.

Богустовс признал, что государство вправе учитывать миграционные риски и ограничивать приток студентов из отдельных стран. В качестве примера он привел Индию и отметил, что понимает политические аргументы в пользу таких решений. Но последствия для высшего образования, по его мнению, также необходимо просчитывать заранее.

«Если целью было политически запретить, скажем, индийцам приезжать учиться в Латвию, тогда, конечно, нужно учитывать, что в Латвии придется сокращать количество университетов», - заявил он.

Латвия уже вложила немало средств в развитие международного образования. Эти усилия помогли отдельным вузам укрепить позиции за рубежом. В частности, Богустовс упомянул Рижский университет имени Страдыня, который занял высокие позиции в немецких рейтингах медицинских вузов.

Поэтому журналист считает, что государству важно заранее определить приоритеты. Нельзя одновременно ужесточать политику в отношении иностранных студентов и игнорировать последствия для университетов. «У министерства много других дел, с которыми оно не справляется, и оно еще и это сейчас испортит», - сказал Богустовс.

В конечном счете, по его мнению, власти должны четко ответить на главный вопрос: их задача - ограничить миграцию или сохранить конкурентоспособную и финансово устойчивую систему высшего образования. Эти цели нельзя рассматривать по отдельности.