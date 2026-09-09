Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Латвия планирует направить до 20 военнослужащих для участия в международной операции по разминированию Ормузского пролива. Проект решения об этом 8 сентября одобрило правительство. Предполагается, что латвийский контингент будет работать прежде всего с морскими минами и другими подводными взрывоопасными объектами.

В операцию могут войти специалисты Морских сил, в том числе военнослужащие подразделения, занимающегося обезвреживанием подводных объектов с помощью автономных систем. Кроме того, Латвия может направить штабных офицеров и инструкторов.

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Основная задача латвийских военных - обследовать акваторию, обнаруживать и обезвреживать мины, а также участвовать в координации работ по очистке пролива. Конечная цель - восстановить безопасное движение коммерческих судов через один из ключевых маршрутов мировой торговли.

При этом участие Латвии будет иметь четкие ограничения. Военнослужащие не должны выполнять задачи, которые можно расценить как военную поддержку США в конфликте с Ираном.

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По оценкам, полная очистка пролива может потребовать от 12 до 16 месяцев. Поэтому латвийское участие планируется до 1 сентября 2028 года.

В Министерстве обороны рассчитывают, что операция даст латвийским военнослужащим дополнительный опыт проведения противоминных работ и взаимодействия с международными партнерами. Для Латвии это также возможность принять участие в обеспечении безопасности одного из важнейших морских маршрутов.

Значение Ормузского пролива выходит далеко за пределы региона. Через него проходят крупные торговые и энергетические потоки, поэтому длительные перебои с судоходством могут нарушить международные цепочки поставок и отразиться на мировой экономике.