9 сентября 2026, 13:28

Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Латвия планирует направить до 20 военнослужащих для участия в международной операции по разминированию Ормузского пролива. Проект решения об этом 8 сентября одобрило правительство. Предполагается, что латвийский контингент будет работать прежде всего с морскими минами и другими подводными взрывоопасными объектами.

В операцию могут войти специалисты Морских сил, в том числе военнослужащие подразделения, занимающегося обезвреживанием подводных объектов с помощью автономных систем. Кроме того, Латвия может направить штабных офицеров и инструкторов.

Читайте нас также

Основная задача латвийских военных - обследовать акваторию, обнаруживать и обезвреживать мины, а также участвовать в координации работ по очистке пролива. Конечная цель - восстановить безопасное движение коммерческих судов через один из ключевых маршрутов мировой торговли.

При этом участие Латвии будет иметь четкие ограничения. Военнослужащие не должны выполнять задачи, которые можно расценить как военную поддержку США в конфликте с Ираном.

Читайте Mixer
Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Гороскоп на 10 сентября по картам Таро: Тельцу - делать ставку на…
Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Свинья возвращает добро с процентами: 4 знака китайского гороскопа,…
Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Мечи, магия и древнее зло: 5 великолепных фэнтези, которые стоит…
Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

7 вещей, которые вы узнаете о человеке только в совместном путешествии

По оценкам, полная очистка пролива может потребовать от 12 до 16 месяцев. Поэтому латвийское участие планируется до 1 сентября 2028 года.

В Министерстве обороны рассчитывают, что операция даст латвийским военнослужащим дополнительный опыт проведения противоминных работ и взаимодействия с международными партнерами. Для Латвии это также возможность принять участие в обеспечении безопасности одного из важнейших морских маршрутов.

Значение Ормузского пролива выходит далеко за пределы региона. Через него проходят крупные торговые и энергетические потоки, поэтому длительные перебои с судоходством могут нарушить международные цепочки поставок и отразиться на мировой экономике.

Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Гороскоп на 10 сентября по картам Таро: Тельцу - делать ставку на…
Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива

Свинья возвращает добро с процентами: 4 знака китайского гороскопа,…

В мире

Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
9 сентября, 12:58
Китай подтвердил: 33 пропавших латвийца находились на его территории
9 сентября, 12:28
Трамп призвал сделать Германию снова великой после успеха АдГ
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
9 сентября, 10:59 10:59
Магнитная буря продолжается: когда Земля выйдет из-под удара Солнца
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
9 сентября, 09:59 09:59
Каждый третий житель планеты дышит табачным дымом против своей воли
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
9 сентября, 08:28 08:28
Рейкьявик возмутился картой Трампа, включившей Исландию в США
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
8 сентября, 18:28 18:28
Препарат, созданный с помощью ИИ, неожиданно показал эффект против старения
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
8 сентября, 17:28 17:28
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
8 сентября, 16:30 16:30
Любитель с металлоискателем обнаружил в Финляндии клад серебра эпохи викингов: около 4,5 кг монет
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
8 сентября, 14:29 14:29
В США трое туристов доверились ИИ при планировании похода в горы - их пришлось спасать
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
8 сентября, 14:00 14:00
Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины стоимостью 9 млн евро
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
+ОПРОС
8 сентября, 11:27 11:27
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет

Латвия

46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
9 сентября, 13:28
Латвия направит до 20 военных для разминирования Ормузского пролива
9 сентября, 12:58
Китай подтвердил: 33 пропавших латвийца находились на его территории
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
9 сентября, 11:59 11:59
Латвия проигрывает борьбу за иностранных студентов Испании и Италии
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
9 сентября, 11:28 11:28
300 000 евро на продвижение Риги в LinkedIn вызвали вопросы у министерства
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
9 сентября, 10:28 10:28
Сколько получают учителя в Латвии и других странах ЕС
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
9 сентября, 09:29 09:29
Что происходит в доме Кенгарагса, куда полиция приезжала четыре раза за неделю
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
9 сентября, 08:58 08:58
Бензин в Латвии впервые с начала года подорожал выше двух евро
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
9 сентября, 07:58 07:58
ПВС просит жителей Латвии сообщать о мертвых воронах, сороках и сойках
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
8 сентября, 20:58 20:58
«Энтузиазма больше недостаточно»: Пунтулис о кадровой проблеме культуры
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
8 сентября, 20:28 20:28
«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
8 сентября, 19:59 19:59
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD

ЧП

В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей

Бизнес

Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
7 сентября, 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
5 сентября, 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест

Культура

Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
7 сентября, 19:30
В Этнографическом музее пройдут Дни ремесел: посетителей научат печь хлеб, шить льняные рубашки и создавать украшения
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
7 сентября, 19:00
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
6 сентября, 20:20
«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США
6 сентября, 18:55
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
6 сентября, 16:22
Жизнь после «Друзей»: Netflix готовит документальный фильм о Мэттью Перри
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
5 сентября, 15:40
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
5 сентября, 10:19
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге

Mixer

Люди обычно теряют уважение к тем, кто делает это на публике.
9 сентября, 12:58
Гороскоп на 10 сентября по картам Таро: Тельцу - делать ставку на стабильность, Весам - принять честное решение
Люди обычно теряют уважение к тем, кто делает это на публике.
9 сентября, 12:26
Свинья возвращает добро с процентами: 4 знака китайского гороскопа, которым 10 сентября обстоятельства пойдут навстречу
Люди обычно теряют уважение к тем, кто делает это на публике.
9 сентября, 12:00
Мечи, магия и древнее зло: 5 великолепных фэнтези, которые стоит посмотреть хотя бы раз
9 сентября, 11:06
7 вещей, которые вы узнаете о человеке только в совместном путешествии
9 сентября, 11:05
Водолеи, Козероги, Стрельцы и Львы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 10 сентября
9 сентября, 10:40
(√196 - 3²) × 6 + 8 = ? Проверьте себя за 25 секунд
9 сентября, 10:09
Стрельцы, Козероги, Девы и Овны в ультракоротком гороскопе на четверг 10 сентября (+совет)
9 сентября, 09:47
Люди обычно теряют уважение к тем, кто делает это на публике.

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына

Спорт

СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
7 сентября, 11:02
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
7 сентября, 08:57
Луис Энрике будет зарабатывать 20 млн евро в год по новому контракту с ПСЖ до 2030 года
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
6 сентября, 21:06
Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
6 сентября, 15:40
Мексиканский силач поднял 511 кг и побил рекорд «Горы» из «Игры престолов»
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас