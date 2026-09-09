Китай подтвердил: 33 пропавших латвийца находились на его территории

Китайские власти подтвердили, что все 33 пропавших жителя Латвии находились на территории страны. По данным Министерства иностранных дел Латвии, сведений об их возвращении в Непал пока нет. Теперь китайская сторона запросила образцы ДНК, чтобы провести сравнительный анализ.

В МИД считают, что во время разрушительных наводнений и оползней в Гималаях путешественники, вероятнее всего, находились на тибетской стороне. Ранее рядом с пограничным пунктом в Китае обнаружили вещи, которые могли принадлежать туристам. Сейчас выясняется, можно ли получить их фотографии и использовать снимки для идентификации.

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К поискам подключаются специалисты по ДНК. На этой неделе в Непал должны прибыть эксперты Красного Креста - ожидается, что их участие поможет быстрее организовать сравнение образцов.

Одновременно латвийские дипломаты пытаются установить судьбу оставшихся в гостиницах вещей пропавших путешественников. Сначала необходимо определить их количество и владельцев, после чего МИД сможет решать вопрос с доставкой вещей в Латвию.

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Родственникам пропавших также помогают с необходимыми документами. В министерстве отмечают, что часть семей либо не получила разъяснения о дальнейших действиях, либо не до конца их поняла.

В среду Министерство юстиции проведет встречу с родственниками, чтобы объяснить порядок дальнейших процедур и ответить на их вопросы. МИД также призывает обратиться близких, которые пока не указаны среди контактных лиц министерства, но хотят получать информацию напрямую.

Одним из ключевых документов для семей остается справка о признании путешественников пропавшими без вести. Все 33 гражданина Латвии объявлены в международный розыск, а этот документ необходим родственникам для оформления дальнейших формальностей.

По данным на 8 сентября, в результате разрушительного наводнения в Непале и Тибете погибли не менее 1399 человек, еще более 5400 числятся пропавшими без вести.