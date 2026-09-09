Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Предложение сделать переход к полностью безналичной экономике одной из ключевых задач Латвии вызвало очевидный вопрос: зачем отменять наличные, если цифровизация платежей и без этого идёт полным ходом? Председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая считает, что стране нужна государственная стратегия перехода к безналичной экономике. Однако сама идея смешивает две разные вещи - удобство цифровых сервисов и необходимость отказаться от наличных денег.

«Одной из ключевых задач экономической политики на ближайшие годы должна стать разработка и реализация государственной стратегии перехода к безналичной экономике», - пишет Елена Бурая. По её мнению, цифровые платежи способны упростить работу бизнеса: информация об операциях автоматически попадает в бухгалтерские системы, налоговые расчёты и декларации можно автоматизировать. С этим спорить сложно. Но для такой цифровизации вовсе не требуется запрещать человеку расплачиваться купюрами.

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Кассовая система может передать данные о покупке в бухгалтерскую программу независимо от того, заплатил покупатель телефоном или наличными. Поэтому вопрос скорее в том, насколько эффективно государство и бизнес используют цифровые технологии, а не в самом существовании банкнот.

Отдельный аргумент касается приватности. «Утверждение о том, что наличные деньги позволяют сохранить приватность, сегодня необоснованно», - считает автор, указывая на прозрачность современной финансовой системы. Но именно здесь возникает принципиальная разница: наличные позволяют двум людям совершить законную сделку без участия банка, платёжной системы или интернет-соединения.

Наличные нужны не только тем, кто хочет скрыть незаконные доходы. Ими пользуются люди, которым проще контролировать расходы таким способом, родители, дающие детям деньги, пожилые люди, которым неудобны банковские приложения, и просто граждане, предпочитающие такой способ оплаты. В конце концов, деньги принадлежат человеку, а не платёжной системе.

В статье признаётся, что наличные дают преимущества теневой экономике. «Понятно, что наличные деньги дают преимущества в теневой экономике - но данный аргумент не является легитимным». Однако наличие такого риска само по себе не означает, что все остальные пользователи наличных должны отказаться от них. Проблему теневой экономики можно решать другими инструментами, не лишая законопослушных граждан возможности платить купюрами.

Есть и более практическая причина сохранять наличные - устойчивость во время сбоев. Электричество может отключиться из-за сильной бури, платёжная система может столкнуться с техническими проблемами, банк - временно оказаться недоступным. В такой ситуации деньги на счёте остаются деньгами только теоретически: без работающей инфраструктуры ими может быть невозможно воспользоваться.

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Это особенно заметно на фоне постоянных призывов готовиться к чрезвычайным ситуациям и иметь дома запасы воды, еды, лекарств и других необходимых вещей. Несколько купюр в кошельке в таком случае выглядят не пережитком прошлого, а простым резервом на случай отказа цифровой инфраструктуры.

При этом Латвия уже активно переходит на безналичные расчёты. По данным Банка Латвии, в феврале 2026 года 79% платежей были безналичными, а на наличные пришлось 21%. Это много для способа оплаты, который фактически предлагают оставить в прошлом. Если электронные платежи действительно удобнее, они продолжат вытеснять наличные естественным образом - без необходимости объявлять государственную кампанию по отказу от них.

Сторонники полного перехода рассчитывают и на экономический эффект: меньше наличных - меньше теневой экономики, выше эффективность, конкурентоспособность, зарплаты и ниже цены. Но между этими пунктами нет автоматической причинно-следственной связи. Без конкретных расчётов утверждение о будущем экономическом выигрыше остаётся предположением.

Наконец, есть вопрос свободы выбора. В полностью безналичной системе каждая финансовая операция оставляет цифровой след, а платежи технически можно ограничить, заблокировать или поставить под дополнительные условия. Это не означает, что государство обязательно станет злоупотреблять такими возможностями. Но сама возможность контроля становится значительно шире.

Цифровизация должна давать человеку новые возможности, а не превращать старые способы оплаты в нарушение правил. Европейская экономика вполне может сочетать удобство безналичных платежей с доступностью наличных. Тем более что Европейский центральный банк выступает за сохранение возможности выбора способа оплаты, а цифровой евро рассматривается как дополнение к наличным, а не их замена.

Умная экономика - не та, где можно отследить каждый платёж. Это экономика, в которой человек может оплатить покупку телефоном за несколько секунд, но при необходимости всё ещё достать из кошелька 20 евро. Прогресс расширяет выбор. А свобода начинается там, где новый выбор не требует отказаться от старого.

Как вы относитесь к идее полностью отказаться от наличных денег в Латвии? За - безналичные платежи удобнее и быстрее

Против - наличные должны остаться

Конечно за! А потом ещё выдадим каждому по цифровому кошельку и будем радоваться прогрессу Просмотреть результаты