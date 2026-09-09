Что происходит в доме Кенгарагса, куда полиция приезжала четыре раза за неделю

В одном из домов Кенгарагса полиция за неделю четыре раза приезжала на вызовы из-за бытовых конфликтов. Среди них были семейная ссора с участием пьяного мужчины и случай, когда соседка услышала угрозы убийством. Истории закончились без трагедии, но показали, насколько напряженной может быть обстановка в одном подъезде.

Один из инцидентов произошел на улице Икшкилес. Местная жительница рассказала, что случайно услышала разговор соседа с сотрудником Государственной полиции. По ее словам, мужчина угрожал расправой женщине, если встретит ее.

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«Я только услышала из окна, как он угрожал: если встретит эту женщину, то убьет ее», - рассказала жительница дома.

Что именно произошло между участниками конфликта, полиция не раскрывает. Известно лишь, что этот вызов оказался одним из нескольких, на которые правоохранителям пришлось выезжать в тот же дом за короткий срок.

В соседнем подъезде причиной вызова стала семейная ссора. Женщина попросила полицию приехать из-за пьяного мужа, который мешал ей и ребенку спать. Но вместо ожидаемого быстрого вмешательства на место прибыли три патруля, а разбирательство продолжалось до полуночи.

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«Я вызвала полицию только для того, чтобы они приехали, забрали мужа, который не дает мне и ребенку спать, и уехали. Но полицейские простояли здесь до полуночи. Почему они не могли сразу предложить ему пройти проверку на алкоголь, увезти его и уехать? Я не понимаю, зачем они провели здесь столько часов и почему потребовались три патруля, если не было ни физического насилия, ни скандала, ни агрессии», - рассказала женщина.

После этого ребенка отвезли к бабушке, а супругов доставили в участок. Женщина не поняла, почему полицейские увезли их обоих, а затем оставили в другом конце Кенгарагса.

«Нас обоих увезли, а потом высадили, как собак, на другом конце Кенгарагса. Мне пришлось добираться домой пешком. Если он был неадекватен, почему полиция уехала и оставила меня рядом с ним?» - возмущается женщина.

В полиции, однако, объяснили, что сотрудники действовали по правилам. Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения находилась не только женщина, но и ее муж. Оба родителя получили административное наказание за то, что находились с ребенком в состоянии опьянения, поэтому в участок доставили обоих.

В этих случаях до серьезных последствий не дошло. Однако повторяющиеся вызовы показывают, что бытовые конфликты в доме могут быстро перерасти в ситуацию, требующую вмешательства полиции. Если из соседней квартиры слышны угрозы, крики или другие тревожные звуки, безопаснее сообщить об этом экстренным службам.