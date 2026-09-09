Бензин в Латвии впервые с начала года подорожал выше двух евро

Психологическая отметка в два евро за литр покорилась и бензину. К вечеру вторника на АЗС крупнейшей в Латвии сети Circle K цена А95 превысила этот уровень. Дизельное топливо стало дороже двух евро еще на прошлой неделе.

Причина нового скачка - резкий рост цен на европейских и мировых рынках. За неделю средняя котировка Platts на дизель при пересчете на литр выросла примерно на 15 центов, а бензин Platts Gasoline 10 ppm CIF NWE/Basis ARA достиг максимума с начала года. В итоге импортный бензин для Латвии подорожал более чем на 35 центов за литр по сравнению с началом августа.

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На мировом рынке при этом сокращается предложение нефти и нефтепродуктов. В частности, снизились поставки из России: российские нефтеперерабатывающие заводы испытывают трудности с обеспечением внутреннего спроса. Дополнительное давление создала очередная эскалация военной операции США в Ормузском проливе, которая осложнила поставки нефти из Ирана и других стран Ближнего Востока.

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Подорожала и сама доставка сырья. Ставки фрахта крупнейших нефтяных танкеров класса VLCC на прошлой неделе достигли рекордного уровня, что также увеличивает стоимость топлива еще до его попадания на европейский рынок.

Теперь последствия этого роста напрямую ощущают латвийские автомобилисты. Сначала рубеж в два евро преодолел дизель, теперь к нему присоединился и бензин - и пока предпосылок для быстрого возвращения цен ниже этой отметки в исходном материале не приводится.