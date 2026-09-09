9 сентября на восьми наблюдательных станциях побит рекорд тепла

В среду на восьми наблюдательных станциях был побит рекорд тепла 9 сентября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Поскольку температура воздуха поднялась до +26..+27 градусов, рекорд был побит в Гулбене, Екабпилсе, Мадоне, Мерсрагсе, Приекули, Руиене, Скривери и Зосены.

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В свою очередь на Елгавской наблюдательной станции при +27,3 градусах рекорд был повторен.

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Это первые температурные рекорды, побитые в стране с 31 июля. В этом году в общей сложности побит 161 рекорд тепла, 123 из них - в марте. В феврале зарегистрировано 19 новых рекордов холода.

Национальный рекорд жары 9 сентября составляет +28,7 градуса, он был установлен в 2019 году в Бауске и пока что эти цифры остаются самыми высокими.

Уже сообщалось, что четверг в Латвии ожидается значительно прохладнее, чем среда - температура воздуха ночью и днем составит +12..+18 градусов, прогнозируют синоптики. Временами будет идти дождь, местами возможны грозовые ливни.