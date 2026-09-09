300 000 евро на продвижение Риги в LinkedIn вызвали вопросы у министерства

Рижскую думу попросили объяснить, зачем городу понадобилось тратить до 300 000 евро на продвижение в LinkedIn. Закупкой уже заинтересовалось Министерство смарт-управления и регионального развития (VARAM), а мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал ее приостановить и обосновать необходимость таких расходов.

Речь идет о закупке, которую планирует Рижское агентство инвестиций и туризма. За выделенную сумму предполагается разработать стратегию присутствия Риги в LinkedIn и заказать рекламные услуги. Контракт рассчитан максимум на 24 месяца, но может завершиться раньше, если деньги будут полностью израсходованы.

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В LinkedIn город планирует продвигать себя как место для инвестиций и делового сотрудничества. Платформа используется прежде всего для профессиональных контактов, поиска сотрудников и работы, а также продвижения компаний и специалистов.

VARAM направило руководству Рижской думы запрос с вопросами о целесообразности закупки. Министерство хочет понять, какие конкретные задачи самоуправления она должна решить и какую пользу принесет жителям города.

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От думы также требуют объяснить, учитывались ли при расчете стоимости договора требования законодательства о предотвращении расточительного использования публичных средств и имущества. Отдельный вопрос касается того, почему эти работы нельзя выполнить силами самого Рижского агентства инвестиций и туризма.

Министр смарт-управления и регионального развития Эдгарс Таварс заявил, что сумма достаточно велика, чтобы потребовать отдельного обоснования. По его словам, ранее он не стремился вмешиваться в оценку расходов самоуправлений на выполнение их полномочий, однако в данном случае размер затрат на коммуникационные услуги стал поводом для запроса.

При этом Клейнбергс не ставит под сомнение необходимость рассказывать о Риге за пределами Латвии и привлекать к городу внимание потенциальных инвесторов. Вопрос у мэра вызывает именно обоснованность расходов в 300 000 евро.

Закупка пока не остановлена: предложения принимаются до 6 октября. Победитель получит контракт на срок до 24 месяцев или до полного освоения 300 000 евро - в зависимости от того, что наступит раньше.