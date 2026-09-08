8 сентября 2026, 13:00 Наталья Гудемчук/LETA

За последние 10 лет латвийские школьники стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках - исследование PISA

За последние 10 лет латвийские школьники стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках - исследование PISA

Знания латвийских школьников за последние десять лет заметно ухудшились. Особенно сильно снизились результаты в области чтения: школьники стали хуже понимать и анализировать прочитанный текст. Об этом свидетельствуют последние результаты международного исследования PISA, которое проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В исследовании участвовали 15-летние школьники. Они выполняли задания по математике, чтению и естественным наукам, а также решали задачи с помощью компьютера.

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По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл. Это почти в два раза больше, чем в среднем в странах ОЭСР.

В исследовании PISA 2025 года латвийские школьники набрали в среднем 430 баллов по чтению, тогда как средний результат стран ОЭСР составил 461 балл. При этом 41% школьников не достигли минимального уровня, необходимого для полноценного понимания прочитанного, а высокий уровень показали только 2,6% учащихся.

Исследователи отмечают, что проблемы с чтением связаны и со способностью школьников концентрироваться и долго удерживать внимание. При этом такие трудности появляются не только к окончанию основной школы: похожее снижение результатов было отмечено уже у младших школьников в Международном исследовании грамотности в чтении в начальной школе (PIRLS).

По естественным наукам латвийские школьники набрали в среднем 468 баллов, а по математике - 460 баллов. По сравнению с 2015 годом результат по естественным наукам снизился на 17 баллов, а по математике - на 23 балла.

При этом в компьютерном решении задач латвийские школьники показали результат выше среднего по странам ОЭСР: 507 против 500 баллов.

Результаты учеников в разных школах существенно различаются. Однако, по мнению исследователей, само расположение школы - в городе или сельской местности - не оказывает значительного влияния на результаты. Гораздо важнее то, какие ученики в ней учатся и в каких условиях проходит обучение.

Хотя школьники из городов в целом показывают лучшие результаты, чем учащиеся сельских школ, значительную часть этой разницы объясняет социально-экономическое положение семей. Если учитывать этот фактор, результаты городских и сельских школьников существенно не отличаются.

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Важную роль играет и язык, на котором школьники общаются дома. Примерно треть латвийских школьников дома не говорит на латышском языке. В среднем их результат по чтению на 84 балла ниже.

Особенно заметна разница среди учащихся программ для национальных меньшинств: почти 60% из них не достигли уровня, который позволяет самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию.

Исследователи подчеркивают, что результаты Латвии необходимо оценивать с учетом изменений, произошедших в системе образования за последнее десятилетие. За это время менялись содержание учебных программ, система экзаменов и язык обучения. Кроме того, из-за пандемии Covid-19 школьники длительное время учились дистанционно.

При этом данные исследования не позволяют утверждать, что ухудшение результатов вызвано какой-либо конкретной реформой образования. Исследование также не позволяет установить точную причину отставания школьников, для которых латышский не является языком повседневного общения, или спрогнозировать, как результаты изменятся в долгосрочной перспективе после проведенных реформ.

На результаты школьников влияет и материальное и социальное положение их семей. В Латвии разница в результатах по естественным наукам между школьниками из семей с самым высоким и самым низким социально-экономическим положением составляет 78 баллов.

В исследовании от Латвии приняли участие 268 школ и 6968 школьников. 85% участников составляли учащиеся девятых классов.

PISA оценивает не только то, насколько школьники усвоили учебный материал, но и умеют ли они применять знания в реальных жизненных ситуациях. В этом цикле основное внимание уделялось естественным наукам - в частности, способности подростков критически оценивать научные доказательства, отличать достоверную информацию от недостоверной и принимать обоснованные решения.

Впервые подробно изучалась и способность школьников учиться с помощью цифровых технологий и решать задания на компьютере. Исследователи также выясняли, как подростки используют искусственный интеллект в учебе, насколько они готовы участвовать в решении экологических проблем, а также оценивали их любознательность, настойчивость и способность самостоятельно учиться.

В Латвии исследование проводил Институт исследований образования Латвийского университета совместно с Министерством образования и науки. Участие Латвии в исследовании финансировалось при поддержке фондов Европейского союза.

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