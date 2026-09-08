Выборы в 15-й Сейм: где и когда можно проголосовать в Латвии

3 октября в Латвии состоятся выборы в 15-й Сейм. Участки будут работать с 8:00 до 20:00, однако ждать дня голосования необязательно: впервые заранее оставить голос на хранение можно будет на любом избирательном участке страны в течение пяти дней перед выборами.

Право голосовать имеют граждане Латвии, которым к 3 октября исполнится 18 лет. Для участия в выборах потребуется действующий паспорт или eID-карта. На парламентских выборах можно прийти на любой участок в Латвии, но набор бюллетеней будет зависеть от избирательного округа.

Читайте нас также Google News Facebook

Заранее проголосовать можно будет в следующие дни: 28 сентября с 17:00 до 20:00, 29 сентября с 8:00 до 11:00, 30 сентября с 17:00 до 20:00, 1 октября с 8:00 до 11:00 и 3 октября с 12:00 до 15:00. В каждый из этих периодов избиратель сможет выбрать любой удобный участок.

Центральная избирательная комиссия рекомендует заранее проверить срок действия документа. Это особенно важно для тех, кто планирует голосовать не в день выборов.

Для находящихся за границей предусмотрено несколько вариантов. Проголосовать можно будет на участке при посольстве или другом участке, организованном представителями диаспоры. Если приехать на участок невозможно, избиратель может оформить голосование по почте через электронную услугу «Vēlētāju datu pārvaldība» на портале latvija.gov.lv.

Читайте

Заявки на голосование по почте из-за границы принимаются с 29 августа по 25 сентября. Живущие или временно находящиеся за рубежом голосуют за кандидатов Рижского избирательного округа. При этом бюллетень должен быть отправлен именно из-за границы - отправленный по почте из Латвии голос действительным не считается.

Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья, а также для людей, ухаживающих за больными. Они могут попросить организовать голосование по месту нахождения.

Заявление на такое голосование разрешено подать даже 3 октября. Если оно поступит после 12:00, комиссия выполнит его только при условии, что успеет прибыть к избирателю до закрытия участков в 20:00.

Подробные сведения о выборах в 15-й Сейм, кандидатах и порядке голосования опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии cvk.lv.