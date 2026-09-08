В среду в Латвии потеплеет до +27 °C: местами возможны грозы

Среда станет самым теплым днем недели в Латвии. Температура воздуха составит от +19 °C на побережье до +27 °C на юге и юго-востоке страны, прогнозируют синоптики.

В Латгалии и Селии будет сухо и преимущественно солнечно. В остальных регионах пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

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Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, порывы которого местами достигнут 14 м/с. Ночью и утром температура воздуха составит +11…+17 °C.

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В Риге ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Южный ветер будет слабым или умеренным.

Ночью температура опустится до +15 °C, днем воздух прогреется до +26 °C.