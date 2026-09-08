В Латвии ускорился рост потребительских цен: инфляция достигла 3,2%

Годовая инфляция в Латвии в августе ускорилась до 3,2% после 2,6% в июле. За месяц потребительские цены выросли на 0,3%, при этом продукты в среднем подешевели, а топливо заметно подорожало, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев в августе был на 3,3% выше, чем за предыдущие 12 месяцев.

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За год товары в среднем подорожали на 2%, а услуги - на 5,9%.

Что изменилось за месяц

В августе продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,2%. Наиболее заметно снизилась цена картофеля - на 12,8%. Сыр подешевел на 3,1%, йогурт и аналогичные продукты - на 1,3%, другие свежие фрукты - на 9,6%, кофе - на 2,7%, сливочное масло - на 4,2%, растительное масло - на 4,1%, свежие листовые и стеблевые овощи - на 5,4%.

Из продуктов, для которых в июле была снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС), в августе подешевели хлеб - на 2%, яйца - на 3%, свежая, охлажденная или замороженная курятина - на 0,4%. При этом обезжиренное молоко подорожало на 0,6% после окончания акций.

Свинина подорожала на 3,5%, готовые блюда - на 1,9%, свежая и замороженная рыба - на 4,1%.

Одежда и обувь за месяц подешевели в среднем на 1,1%. Одежда стала дешевле на 0,8%, обувь - на 2,6%.

Расходы, связанные с жильем, водой, электричеством, газом и другими видами топлива, выросли в среднем на 0,7%. Тепловая энергия подорожала на 1,2%, электроэнергия - на 0,7%, твердое топливо - на 1,7%, вывоз мусора - на 1,6%.

Одним из главных факторов роста цен в августе стало топливо. Цены в транспортной группе выросли за месяц на 2,1%, при этом топливо подорожало на 8,8%. Дизельное топливо стало дороже на 11,5%, бензин - на 2,9%. Автомобильный газ, напротив, подешевел на 0,3%. Пассажирские авиаперевозки в течение месяца стали дешевле.

Услуги ресторанов и размещения за месяц подорожали в среднем на 2%. Гостиничные услуги стали дороже на 6,8%, услуги ресторанов и кафе - на 0,3%, столовых, кафетериев и столовых учебных заведений - на 0,7%.

Что подорожало и подешевело за год

За год продукты питания и безалкогольные напитки в среднем подешевели на 4%.

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Сильнее всего снизились цены на сливочное масло - на 23,2%, свежие косточковые и семечковые фрукты - на 21,6%, растительное масло - на 17,4%, картофель - на 16,4%, другие свежие фрукты - на 16,3%, обезжиренное молоко - на 14,4%. Хлеб подешевел на 6,3%, сыр - на 8,3%, яйца - на 7%, шоколад - на 7,6%.

В то же время сушеная, соленая и копченая рыба подорожала на 30,8%, свежие и охлажденные овощи - на 7,8%, свежая и замороженная рыба - на 8,4%.

Жилье, вода, электричество, газ и другие виды топлива за год подорожали в среднем на 6,8%. Тепловая энергия стала дороже на 8,8%, природный газ - на 16,6%, твердое топливо - на 13,3%, водоснабжение - на 9,1%, канализационные услуги - на 12,1%. Плата за содержание жилья выросла на 3,5%, вывоз мусора - на 6,7%, аренда жилья - на 1,5%.

Услуги здравоохранения за год подорожали в среднем на 4,2%. В частности, выросли цены на амбулаторное лечение и реабилитацию, стоматологические услуги, лекарства, диагностические исследования и услуги медицинских лабораторий.

Транспорт за год подорожал в среднем на 8,6%. Главной причиной стал рост цен на топливо - на 22,1%. Дизельное топливо подорожало на 24,5%, бензин - на 18,3%, автомобильный газ - на 0,1%.

Также выросли цены на обслуживание и ремонт автомобилей, авиаперевозки, пассажирские перевозки автомобильным транспортом и другие услуги, связанные с личными автомобилями. При этом подешевели подержанные автомобили, запасные части и принадлежности для автомобилей.

Услуги и товары, связанные с отдыхом, спортом и культурой, за год подорожали в среднем на 6,5%. В частности, выросли цены на туристические поездки, товары для домашних животных, спортивные услуги, газеты и периодические издания, а также ветеринарные услуги.

Услуги ресторанов и размещения за год подорожали в среднем на 7,6%. Гостиницы стали дороже на 5,4%, услуги ресторанов и кафе - на 3,7%, столовых и кафетериев, а также столовых учебных заведений - на 3,9%.

Цены на товары и услуги для личного ухода, социальную защиту и другие различные товары и услуги за год выросли на 5,1%. Подорожали, в частности, товары для личного ухода, ювелирные изделия и наручные часы, услуги домов престарелых, парикмахерских и салонов красоты. При этом услуги по уходу за детьми стали дешевле.

Среди других потребительских категорий за год заметнее всего выросли цены на сигареты, высшее образование, одежду, мобильные телефоны, банковские услуги и страхование автомобилей. При этом подешевели пиво, вино, крепкие алкогольные напитки и ликеры, а также дошкольное образование.