В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике во вторник в первом чтении поддержала поправки к Закону об охране и управлении морской средой. Поправки предусматривают расширение числа зон в море, где дайвинг будет запрещен. Одновременно планируется отказаться от категории зон, где дайвинг разрешен с ограничениями, и от системы разрешений на погружение.

Согласно поправкам, о планируемом дайвинге за пределами запрещенных зон необходимо будет заранее сообщать Береговой охране.

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Запрещенные для дайвинга зоны будут определяться не только в местах, где находятся затонувшие суда или другие затонувшие объекты, которые представляют или могут представлять угрозу государственной безопасности, здоровью или жизни людей. Запрет также будет распространяться на зоны над объектами подводной инфраструктуры.

Конкретные зоны над важными для государства объектами подводной инфраструктуры, где будет запрещен дайвинг, определит Кабинет министров.

Поправки подготовлены по инициативе Службы береговой охраны. Их цель - уменьшить административную нагрузку и установить более эффективные правила для погружений в море, а также ограничить доступ посторонних лиц к объектам подводной инфраструктуры и тем самым повысить уровень государственной безопасности и защиты критической инфраструктуры.

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Представитель Министерства обороны на заседании комиссии пояснила, что планируется отказаться от действующей системы разрешений на дайвинг. Сейчас о планируемом погружении необходимо сообщить Береговой охране за 30 дней. После чего Береговая охрана связывается с ответственными учреждениями и выдает разрешение.

После изменения правил ждать разрешения не потребуется - о погружении достаточно будет сообщить не менее чем за 24 часа.

24-часовой срок необходим для того, чтобы Береговая охрана могла оценить ситуацию в районе предполагаемого погружения и проверить, не проводятся ли там и не запланированы ли опасные маневры. Например, во время военных учений соответствующий район может быть временно закрыт для судоходства.

В уведомлении необходимо будет указать данные о плавсредстве, с которого будет осуществляться погружение, его руководителе и находящихся на борту людях, точное место погружения, а также информацию о человеке, который будет совершать погружение.