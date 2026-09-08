8 сентября 2026, 19:28

В Латвии появится отдельный сайт вакансий для людей, которым сложно найти работу

В Латвии появится отдельный сайт вакансий для людей, которым сложно найти работу

В Латвии создадут специальный сайт с вакансиями для людей, которым трудно выйти на рынок труда. Правительство 8 сентября одобрило передачу социальному предприятию Ligero исходного кода уже существующего государственного сайта «Человек, а не диагноз» - бесплатно, но с четкими ограничениями по его использованию.

На основе этой технической разработки Ligero планирует запустить новую площадку с объявлениями о работе. Она будет ориентирована на людей, находящихся под риском социальной изоляции и испытывающих сложности с трудоустройством. Идея проекта - упростить им поиск подходящих вакансий и помочь включиться в рынок труда.

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При этом речь не идет о передаче самого сайта. Министерство благосостояния сохранит ресурс «Человек, а не диагноз», его содержание и адрес cilveksnevisdiagnoze.lv. Ligero получит только копию исходного кода - технической основы, которую можно доработать под новый проект.

Код передадут бесплатно, но не навсегда

Балансовая стоимость исходного кода на 7 ноября прошлого года составляла 6500 евро. Платить за его использование Ligero не придется: Министерство благосостояния заключит с предприятием лицензионный договор.

Использовать полученную разработку можно будет только для создания сайта объявлений о работе. Лицензия будет действовать, пока Ligero сохраняет статус социального предприятия, но максимум десять лет. Все расходы на разработку, запуск и дальнейшее обслуживание новой площадки компания возьмет на себя.

Если предприятие утратит статус социального предприятия, договор прекратят. Министерство также сможет расторгнуть его досрочно, если код будут использовать не по назначению.

Почему выбрали именно Ligero

Ligero специализируется на трудовой интеграции и помогает людям, которым угрожает социальная изоляция, включаться в рынок труда. Министерство сочло, что опыт компании позволяет использовать уже имеющуюся государственную разработку для нового проекта, не создавая аналогичную техническую основу с нуля.

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История самого кода началась еще в 2020 году. Тогда Министерство благосостояния заказало разработку сайта в рамках информационной кампании об инклюзивной занятости «Dara citādi - izdara tāpat», которую финансировал Европейский социальный фонд.

Работы стоили 6500 евро без НДС. На сайте, среди прочего, существовал раздел с объявлениями от людей, которые искали работу. После завершения кампании в сентябре 2021 года этот раздел закрыли, а имущественные права на созданную в рамках проекта интеллектуальную собственность перешли государству.

Права на разработку останутся у государства

В прошлом году социальные предприятия Sonido и Ligero обратились в Министерство благосостояния с просьбой предоставить Ligero копию исходного кода. Перед решением министерство проконсультировалось с Министерством культуры: там подтвердили, что код может считаться объектом авторского права.

Поэтому разработку решили передать не в собственность, а по лицензии. Имущественные авторские права останутся у Министерства благосостояния, которое сможет контролировать использование кода и соблюдение условий договора.

Дополнительных расходов для государственного или муниципальных бюджетов решение не потребует. Для Ligero же создание и дальнейшая работа нового сайта станут ее собственной финансовой ответственностью.

Предприятие зарегистрировали в декабре 2020 года. Его основной капитал составляет 2800 евро, единственная владелица - Лиене Рейне-Митева. В прошлом году оборот компании достиг 55 808 евро, увеличившись в 4,4 раза за год, однако завершила она год с убытком в 4754 евро.

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