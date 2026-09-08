Smart-ID в Rimi передает магазину больше данных, чем нужно для проверки возраста

Проверка возраста через Smart-ID в магазинах Rimi может раскрывать больше информации, чем требуется для самой процедуры. Эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш выяснил, что магазин получает не только подтверждение совершеннолетия покупателя, но и сведения о его точном возрасте.

Страздиньш решил проверить это после вопросов подписчиков о том, какие данные Rimi получает при использовании Smart-ID. Он обратился к представителям сервиса и выяснил, что во время такой проверки магазину становится доступна информация о точном возрасте клиента.

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По мнению эксперта, для покупки товаров с возрастным ограничением, например энергетических напитков, магазину было бы достаточно знать лишь то, достиг ли человек 18 лет. Сам точный возраст для такой проверки не требуется.

При этом Страздиньш не утверждает, что покупатели обязаны отказываться от Smart-ID. Он подчёркивает, что каждый человек сам выбирает подходящий способ подтверждения возраста: показать документ продавцу или воспользоваться Smart-ID, передав магазину информацию о своем точном возрасте.

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В комментариях к публикации пользователи также обратили внимание на другой источник подобных данных. По их словам, точный возраст покупатели и без того могут передавать магазину при регистрации карты постоянного клиента.