Родственники пропавших в Непале не могут узнать о кредитах и других обязательствах

Родственники 33 жителей Латвии, пропавших после стихийного бедствия в Непале, до сих пор не получили от них никаких известий. Пока спасатели продолжают поиски, семьи пытаются решить другую проблему - как оплачивать кредиты, счета и другие обязательства близких, если банки и учреждения не раскрывают эту информацию без доверенности или свидетельства о смерти.

Ближайшие родственники всех пропавших латвийских путешественников уже сдали образцы ДНК. Госполиция получила от Непала и Китая данные о требованиях к профилям, необходимым для сравнения образцов родственников с останками погибших. Сейчас эти профили создаются.

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Однако для семей ожидание связано не только с поисками. Родственники пытаются понять, какие финансовые обязательства остались у пропавших и как продолжать оплачивать их счета.

Вера, дочь скрипачки Латвийской национальной оперы и балета Светланы Окунь, которая пропала в Непале, рассказала, что родственники уже обращались в банки, к мобильным операторам, поставщикам коммунальных услуг и другие учреждения.

«Некоторые люди связывались с банками, операторами мобильной связи, поставщиками коммунальных услуг и другими учреждениями. И везде нам объясняют, что информацию может получить только сам человек либо получить ее можно по доверенности», - рассказывает Вера.

Проблема в том, что доверенностей у родственников нет. Свидетельств о смерти - тоже. В результате семьи не могут даже выяснить, есть ли у пропавших кредиты, ипотека или другие обязательства, которые необходимо продолжать оплачивать.

«Ни у кого из нас нет доверенности. Или же требуется свидетельство о смерти, которого, разумеется, ни у кого из нас тоже нет. И это очень сложная ситуация, так как, возможно, у кого-то были какие-то кредиты, ипотека или что-то еще. Мы не можем получить доступ к этой информации, чтобы всё это оплатить, чтобы потом не было проблем - ведь, если всё не урегулировать сейчас, пойдут проценты, возникнут очень большие сложности. И мы также не знаем, что делать в этой ситуации, потому что ни одно учреждение не может дать нам никакого ответа», - продолжает она.

Другой представитель родственников, чья жена остается среди пропавших, считает, что в такой ситуации государству необходимо организовать единую юридическую помощь. По его словам, семьям приходится самостоятельно обращаться в разные учреждения, не понимая, какие права у них есть и какую информацию им могут предоставить.

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«На мой взгляд, для такого случая государством должен быть создан, например, координационный центр или назначено ответственное лицо, которое могло бы как-то собрать всё в одном месте для людей, которые не ориентируются в ситуации, чтобы они могли хоть что-то узнать», - считает мужчина.

Речь идет не только о банковских счетах. У пропавших могут быть страховки, собственный бизнес и другие обязательства, а родственники не имеют доступа к необходимой информации.

«Позвонить, рассказать, в чем и какая у них проблема, ведь всё это у каждого может быть индивидуально. У кого-то банк, у кого-то страхование, у кого-то из этих людей был какой-то бизнес, что-то еще. И я понимаю, что многое нужно было бы сделать, но я прихожу в учреждение, а у меня нет доступа ни к каким базам данных, и там просто не дают информацию, так как это нарушило бы закон о защите персональных данных. Но, по-моему, в данном случае речь идет не о каких-то переоформлениях имущества или продажах, а элементарно о том, чтобы продолжать поддерживать быт», - рассуждает он.

Отдельно остается вопрос страховых выплат. Компания Ergo сообщила, что для 33 пропавших в Непале оформлено групповое туристическое страхование.

Глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс пояснил, что в зависимости от условий полиса страхование может покрывать медицинскую помощь, репатриацию и транспортировку. В случае смерти путешественника предусмотрена и выплата родственникам.

«Практически в каждом таком страховом полисе содержится также, скажем так, покрытие по страхованию жизни в размере 5 000, 10 000, 20 000 евро, в зависимости от полиса. И эту сумму соответственно выплачивают оставшимся близким в тот момент, когда эти люди объявлены умершими. В том числе и в случае, когда официальные поиски завершены, но людей не находят. То, что человек еще несколько лет считается пропавшим без вести, не оправдание для страховщика, чтобы затягивать процесс. И когда официальные государственные органы говорят, что спасательные работы завершены и каков их результат, тогда эти решения и принимаются», - сообщил он.

В Непале тем временем приспущены флаги в память о более чем 1300 погибших в результате наводнения в Гималаях. Поисково-спасательные работы продолжаются с участием специалистов из Индии, Китая, Южной Кореи и США.