Почему часть жителей Латвии перестает ходить на выборы и становится «невидимой»

Право голоса в Латвии формально одинаково для всех, однако влияние разных групп избирателей на политику заметно отличается. Молодые люди, жители с низкими доходами и часть русскоязычных граждан все чаще не видят смысла в голосовании - и постепенно превращаются в «невидимых избирателей», чьи интересы политике сложнее заметить.

По словам ведущего исследователя центра Providus Лиги Стафецки, отказ от выборов не обязательно означает безразличие к происходящему в стране. Человек может хотеть перемен, интересоваться политикой и собственной жизнью, но не видеть способа повлиять на ситуацию.

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Молодежь теряет веру в демократию

Особенно заметна эта проблема среди молодых людей. У них может довольно рано появиться ощущение, что политика слишком сложна, а обычный гражданин все равно не способен что-либо изменить. В результате отсутствие интереса к выборам становится следствием не равнодушия, а разочарования.

Докторант политических наук Роман Гагунов отмечает, что похожая тенденция наблюдается и в других странах. «Молодежь и в других странах вообще, скажем так, разочарована в демократии. Тут даже вопрос не про выборы, а про то, что они не верят в демократию», - объясняет он.

Для Гагунова это «красная лампочка» - сигнал того, что отношение молодого поколения к политической системе вызывает серьезные вопросы.

Познакомить подростков с выборами пытаются еще до достижения ими избирательного возраста. В Латвии проходят Сигнальные выборы, максимально приближенные к настоящим. В этом году с 14 по 28 сентября ученики 10–12-х классов смогут голосовать в своих школах за реальные списки и кандидатов. Результаты объявят 3 октября после закрытия избирательных участков.

Когда повседневные проблемы оказываются важнее выборов

Еще одна группа с низкой политической активностью - люди с небольшими доходами. По словам Стафецки, у них меньше ресурсов для участия в общественной жизни: основное внимание приходится уделять повседневным проблемам, а времени на новости и политику остается меньше.

«Им приходится бороться за выживание», - говорит исследовательница. При этом человек может чувствовать, что политики недостаточно заботились о таких людях и не учитывали их интересы.

«Они предпочитают оставаться дома. Их голос тоже не слышен в политике, поэтому в определённой степени они оказываются в невидимой, слепой зоне», - отмечает Стафецка.

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Возникает замкнутый круг: человек не участвует в политике, потому что не чувствует себя услышанным, а его низкая активность делает его группу еще менее заметной для политиков.

Русскоязычный электорат оказался раздроблен

Отдельная проблема связана с русскоязычными гражданами и другими национальными меньшинствами. Раньше значительная часть русскоязычных избирателей поддерживала партии, которые заявляли о защите их интересов. После 2022 года электорат стал более раздробленным, а его голоса распределились между разными политическими силами.

«У русскоязычных избирателей возникло ощущение растерянности, раздробленности группы», - объясняет политический обозреватель Данута Дембовская.

При этом считать русскоязычных избирателей единой группой неправильно. Они различаются по возрасту, образованию, профессии и отношению к геополитической ситуации и России.

Для некоторых голосование стало прежде всего способом выразить протест. «Первое - это показать эмоцию. Скажем, тот же протест: вот мне не нравится, я проголосую. Может быть, я не верю в то, что мои избранники что-то изменят в стране, но я покажу свою фигу в кармане».

Другие избиратели готовы поддержать политическую силу, от которой действительно ждут перемен. Но для этого партия должна получить возможность влиять на решения и участвовать во власти.

При этом интересы национальных меньшинств не ограничиваются языковыми или этническими вопросами. Стафецки указывает, что для них также важны благосостояние, образование и здравоохранение. Проблема в том, что подходящей политической силы бывает трудно найти.

«Это уже не только вопросы интересов меньшинств, по этим вопросам у них зачастую нет партнера, с которым они могли бы говорить. Или наоборот: есть партии, которые говорят об этих проблемах, но в отношении меньшинств занимают очень жесткую, если не агрессивную, позицию», - объясняет она.

В итоге разные группы оказываются вне активной политической жизни по разным причинам. Одни не верят, что выборы способны что-то изменить, другим не до политики из-за ежедневных проблем, третьи не находят партии, которая одновременно отвечала бы их интересам и политическим взглядам. Но результат оказывается похожим: чем меньше людей приходит голосовать, тем меньше заметны их интересы в политике.

Почему, по-вашему, люди в Латвии перестают ходить на выборы? Не верят, что их голос что-то изменит

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