На консервацию эстакады Rail Baltica потребуется отдельный проект за 81 тысячу евро

Недостроенный участок эстакады Rail Baltica над Даугавой в Риге планируют законсервировать до того момента, когда появится возможность продолжить строительство моста. Сначала, однако, государству придется заплатить 81 414 евро с НДС за отдельный проект консервации - он должен определить необходимые работы, технические решения и их стоимость.

Речь идет о 140-метровой эстакаде над улицей Ластадияс и набережной генерала Радзиньша, а также об опоре в Даугаве. В Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) объясняют, что это технически сложный участок будущего мостового перехода. Сейчас открытую часть конструкции необходимо защитить и сохранить до возобновления строительства.

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Продолжить работы предполагается со стороны Закюсалы. Сначала должны появиться необходимые опоры и сам переход через Даугаву. Когда именно это произойдет, зависит от финансирования и того, будет ли этот участок включен в приоритеты дальнейшей реализации Rail Baltica.

Пока правительство не просит денег на всю консервацию. Необходимо профинансировать только подготовку проектной документации - 67 284 евро без НДС, или 81 414 евро с налогом. После завершения проекта отдельно будет решаться вопрос о выделении средств на сами работы.

По расчетам Министерства сообщения, если объект придется сохранять в законсервированном состоянии до 2035 года, работы на участке 3A Рижского центрального вокзала, включая эстакаду и опору, могут стоить около 551 тысячи евро без НДС. Еще 31 069 евро без НДС потребуется на минимальное содержание объекта до начала консервации или возобновления строительства. В сумме речь идет примерно о 582 тысячах евро без НДС.

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Проект консервации нужен не только для расчета будущих расходов. Он должен определить конкретный объем работ и технические решения, а также требования для последующей закупки. В министерстве считают расходы срочными: без необходимых мер состояние уже построенных конструкций может ухудшаться, что в дальнейшем способно увеличить нагрузку на госбюджет.

При этом Латвия меняет приоритеты реализации Rail Baltica. В первую очередь проект планируется продолжать без так называемого «Рижского кольца». Основное внимание уделяется международному маршруту от границы с Литвой до границы с Эстонией, а также работам в районе Рижского аэропорта и южной части Центрального вокзала.

На этом фоне расходы на отдельный недостроенный участок выглядят лишь небольшой частью общей стоимости проекта. Первый этап Rail Baltica в странах Балтии оценивается примерно в 14,3 млрд евро, из которых около 5,5 млрд приходится на Латвию. С учетом индексации латвийская доля может приблизиться к 6 млрд евро.

Общая стоимость Rail Baltica, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 млрд евро. Для сравнения, в 2017 году весь проект оценивали примерно в 5,8 млрд евро.