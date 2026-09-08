Медведь вышел к Риге: жителей нескольких районов призывают быть осторожнее

Медведь появился в нескольких населенных пунктах Ропажского края - Цекуле, Упеслеяс и Сауриеши. Жителей предупреждают: к дикому животному нельзя приближаться или пытаться прогнать его, а о каждой новой встрече необходимо сообщать ответственным службам.

Самоуправление Ропажского края призывает сохранять дистанцию, если медведь оказался рядом с домами. Не стоит пытаться сфотографировать животное вблизи, преследовать его или каким-либо образом провоцировать. Лучше спокойно уйти в безопасное место.

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«О местонахождении медведя просим сообщать Муниципальной полиции Ропажского края по дежурному телефону +371 27883333. Если существует непосредственная угроза жизни или здоровью людей, звоните по номеру 112», - призывает самоуправление.

Отдельно жителей просят проверить свои участки. По данным Управления охраны природы, медведей могут привлекать легкодоступные источники пищи. Поэтому мусор нужно держать в закрытых контейнерах, компост защищать от животных, а опавшие фрукты и ягоды своевременно убирать.

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Не стоит оставлять на улице корм для домашних животных и пищевые отходы. Такие меры помогают снизить вероятность того, что зверь снова приблизится к жилым домам.

При неожиданной встрече специалисты советуют не паниковать и не бежать. Нужно медленно отступать, оставляя животному возможность уйти, и не пытаться самостоятельно его прогнать.

Также не следует преследовать медведя на автомобиле или натравливать на него собак. Обо всех случаях появления животного в населенных пунктах жителей просят незамедлительно сообщать службам.