Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице

Владелец двух собак, напавших на воспитанников детского сада «Риекстиньш» в Царникаве, заявил, что не мог предположить подобного развития событий. По словам предпринимателя Иво Василевскиса, животные выбежали с огороженной территории после того, как рабочие случайно открыли ворота. При нападении пострадали воспитательница и шестеро детей, две девочки до сих пор находятся в Детской клинической университетской больнице.

В день происшествия на территории собственности Василевскиса ремонтировали канализацию. Именно тогда, утверждает хозяин собак, ворота, которые должны были оставаться закрытыми, случайно открыли.

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«К нам пришли рабочие ремонтировать канализацию. Они случайно открыли ворота, которые не должны были быть открыты, и собаки убежали», - пояснил он.

Василевскис рассказал, что собак привезли из России четыре года назад. По его словам, животные жили рядом с маленькими детьми и раньше агрессии не проявляли. Поэтому случившееся стало для семьи неожиданностью.

«Мы не могли себе представить, что такое может произойти. Территория была огорожена, так что собаки не могли выходить на улицу. Это было стечение нескольких обстоятельств, которые, к сожалению, так совпали. Рабочие немедленно вызвали полицию, потому что у полиции есть камеры, чтобы найти собак. Но все произошло слишком быстро», - объяснил Василевскис.

После нападения обеих собак вывезли из Царникавы. Сейчас они находятся в гостинице для животных в Балтезерсе. Хозяин утверждает, что возвращать их домой не собирается: для животных ищут новых владельцев и планируют держать их отдельно друг от друга.

«Сейчас они находятся в гостинице для собак в Балтезерсе. Мы ищем для собак новых владельцев и планируем их туда перевезти. Заводчик посоветовал нам так сделать. Собак следует разделить. Их нельзя оставлять вместе, потому что есть риск, что подобная ситуация может повториться», - сказал Василевскис.

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Однако в Латвийской ассоциации ветеринаров считают, что передача собак другим людям может быть опасной. Представитель организации Лита Конопоре заявила, что после такого нападения существует высокий риск повторной агрессии.

По ее словам, «с очень высокой степенью вероятности в подобной ситуации собаки снова будут вести себя так же и снова нападут». Конопоре считает, что животных сразу после происшествия следовало изъять у владельца и передать под государственный контроль.

«Этих собак следовало немедленно забрать. Их нужно было поместить в приют для собак, и тогда государство взяло бы ситуацию под контроль», - сказала она.

Отдельные претензии к действиям полиции высказал адвокат пострадавших детей Саулведис Варпиньш. По его словам, правоохранители до сих пор не связались с родителями, а медицинское обследование травм затягивается. Он опасается, что это может осложнить фиксацию повреждений, поскольку гематомы со временем исчезают.

В Государственной полиции заявили, что в ходе расследования проведут экспертизы, которые установят степень тяжести травм детей. Именно их результаты должны повлиять и на дальнейшее решение относительно собак.

«Мы поймем, что будет с собаками, когда получим результаты экспертиз. Сейчас собаки изолированы, мы знаем их местонахождение. Владелец должен обеспечить и позаботиться о том, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», - резюмировала представитель полиции Симона Гравите.