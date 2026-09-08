8 сентября 2026, 20:58

«Энтузиазма больше недостаточно»: Пунтулис о кадровой проблеме культуры

«Энтузиазма больше недостаточно»: Пунтулис о кадровой проблеме культуры

Министр культуры Наурис Пунтулис предупредил, что низкие зарплаты становятся серьезной угрозой для государственных учреждений культуры. Если оплату труда не удастся повысить, театры, музеи и концертные организации рискуют потерять технических специалистов, которых частный сектор может легко переманить.

Проблема финансирования культуры станет одной из ключевых при подготовке бюджета на 2027 год. Пунтулис заявил в эфире программы «900 секунд» на TV3, что даже сохранение нынешнего объема средств не решит проблему низких зарплат. Для следующего министра культуры это, по его оценке, станет серьезным вызовом.

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Особенно уязвимы технические специалисты. В отличие от представителей творческих профессий, их сложнее удерживать интересом к самой работе, если частные компании предлагают заметно более высокую оплату. Поэтому при сохранении нынешней ситуации государственные учреждения могут столкнуться с дальнейшим оттоком кадров.

Последствия почувствуют и посетители. Нехватка сотрудников способна осложнить не только проведение спектаклей, концертов и выставок, но и обычную работу учреждений культуры.

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Пока правительство не обсуждало конкретные параметры бюджета на следующий год, поэтому возможные источники дополнительного финансирования остаются открытым вопросом. При этом министр исключил вариант решить проблему за счет роста цен на билеты: покупательная способность жителей Латвии ограничена, а нынешняя стоимость посещения культурных мероприятий уже близка к максимально приемлемой для многих людей.

Кадровый дефицит в отрасли обсуждается не первый год. Учреждения культуры регулярно сообщают о трудностях с поиском новых сотрудников и удержанием опытных специалистов, а одной из главных причин называют оплату труда, которая по ряду должностей заметно ниже средней зарплаты по стране.

Ранее Пунтулис провел встречи с руководителями нескольких государственных учреждений культуры и обсудил с ними возможные меры поддержки работников. Теперь вопрос выходит на уровень подготовки бюджета. От его решения зависит не только появление новых культурных проектов, но и способность существующих учреждений сохранить специалистов и продолжить полноценную работу.

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