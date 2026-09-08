Донорский центр призывает жителей Латвии сдавать кровь: особенно нужны группы O−, B− и A+

Государственный центр доноров крови Латвии (VADC) призывает жителей сдавать кровь, особенно ожидая доноров с группами с резус-отрицательной группой крови O, резус-отрицательной группой крови B и резус-положительной группой крови A, сообщает агентство LETA со ссылкой на центр.

В целом, необходима кровь от доноров всех групп. Каждое пожертвование важно.

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В среду, 9 сентября, кровь можно будет сдать в Доме культуры Краславы на улице Ригас с 9:00 до 12:00.

В четверг, 10 сентября, пункты приема доноров будут работать в управлении объединения Ругаи на улице Курменес с 9:00 до 12:00, в Цесисе - в Доме культуры «Cata» на улице Яня Порука с 10:00 до 14:00.

В этот же день доноров будут ждать в Риге в торговом центре «Akropole Rīga» на улице Латгалес с 10:00 до 14:00.

В пятницу, 11 сентября, кровь можно будет сдать в Доме культуры Кауанаты на улице Разнас с 9:00 до 12:00.

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В Риге в это день доноров будут принимать в компании «Latvijas valsts meži» с 10:00 до 13:00, а также в торговом центре «Sāga» на улице Бикеру.

Сдать кровь можно не только во время выездных акций VADC на предприятиях, в учреждениях, торговых и культурных центрах и других доступных для жителей местах по всей Латвии, но и в постоянных пунктах приема.

В Риге доноров принимают на улице Селпилс, 9, а также в пунктах «Gaiļezers» на улице Гипократа, 2, и «Sakta» на бульваре Бривибас, 32.

Постоянные пункты также работают в Даугавпилсской региональной больнице на улице Виестура, 5, в Курземском филиале в Лиепае на улице Слимницас, 25, в Елгавской городской больнице на бульваре Бривибас, 6, в Видземской больнице в Валмиере на улице Юмарас, 195, и в Латгальском филиале в Резекне на улице 18 Ноября, 41.

Для сдачи крови необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность, или другой документ для идентификации, в котором указаны персональный код, имя и фамилия и имеется фотография.