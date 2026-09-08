Частные уроки и маникюр на дому хотят перевести на упрощенный налоговый режим

В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета.

Речь идет, например, о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии.

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Во вторник, 8 сентября, Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к Закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока нет - изменения еще должен утвердить Сейм.

Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота. Важный момент: налог будут рассчитывать со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов.

Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 000 евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, нанимать сотрудников нельзя. Одновременно вести другую хозяйственную деятельность также не разрешат.

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«Наша цель - уменьшить бюрократию для людей, которые в небольшом объеме ведут хозяйственную деятельность, при этом сохранив простой и понятный порядок уплаты налогов. Новое регулирование поможет выйти из серой зоны и работать легально, а регистрация и налоговое администрирование во многом будут автоматизированы», - заявила председатель комиссии Айва Виксна.

Одной из главных особенностей системы станет автоматизация налогового учета. Для работы в новом режиме потребуется специальный счет, на который будут поступать деньги за товары или услуги. Информация о платежах будет передаваться в Службу государственных доходов (VID), которая сможет учитывать оборот и уплаченный налог на основании банковских данных.

Это должно избавить человека от необходимости самостоятельно рассчитывать налог после каждого платежа и вручную передавать одни и те же сведения разным учреждениям. Информацией о регистрации счета и деятельности будут обмениваться его поставщик и VID.

Инициатива рассчитана прежде всего на тех, кто сейчас избегает официальной регистрации из-за налоговых формальностей. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из «серой зоны».

Новый порядок рассматривается одновременно с поправками к законам «О подоходном налоге с населения» и «О налогах и пошлинах». Если Сейм одобрит весь пакет изменений, упрощенный режим для небольшой хозяйственной деятельности заработает 1 апреля 2027 года.