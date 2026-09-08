«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Рижская дума призывает горожан чаще оставлять автомобили дома, но часть жителей города пока не видит в общественном транспорте полноценной альтернативы. На отдельных маршрутах автобусная поездка занимает в два-три раза больше времени, транспорт опаздывает и бывает переполнен - особенно это заметно семьям с детьми и жителям западной части Риги.
Поводом для новой дискуссии в социальных сетях стала история одного из рижан. Возле торгового центра Spice он вместе с детской коляской долго ждал автобус, который опоздал примерно на полчаса. В итоге до Золитуде пришлось идти пешком, поскольку приехавший транспорт оказался настолько переполненным, что поездка с коляской все равно была бы проблематичной.
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«В очередной раз автомобиль выигрывает, особенно для семей», - подытожил он.
Похожие истории рассказали и другие горожане. Одна из рижанок сообщила, что по утрам в Гризинькалнсе ей приходится ждать автобус около 20 минут, а затем пытаться попасть в уже «забитый под завязку» салон. Для пассажиров это превращается не просто в неудобство, а в постоянную неопределенность относительно времени поездки.
Особенно остро проблема, судя по комментариям, ощущается в Шампетерисе, Золитуде, Иманте и Пиньки. Жители этих районов жалуются одновременно на недостаток маршрутов, задержки и переполненный транспорт. Причем иногда вопрос возникает даже не в количестве автобусов, а в том, насколько удачно организовано их движение.
Одна из участниц обсуждения сравнила поездку из Ильгюциемса в Шампетерис. На автомобиле она занимает около 15–20 минут, если не закрыт железнодорожный переезд. Ребенку же, который пользуется двумя видами общественного транспорта, на тот же путь требуется примерно 45–50 минут.
«Какой общественный транспорт?» - иронизирует она.
Еще один житель пригорода Риги не понимает, как ему пересесть на автобус по дороге на работу. Утром он отвозит жену в Марупе, а затем едет мимо Spice дальше по своему маршруту.
«Где и как мне пересесть на общественный транспорт, если он едет по тем же двум полосам, что и я?» - задается он вопросом, отмечая, что после выхода из транспорта ему пришлось бы еще около десяти минут идти пешком.
Жители обращают внимание и на странности с вместимостью транспорта. По словам одной из рижанок, в часы пик на ее маршруте регулярно появляется небольшой автобус, хотя он быстро заполняется пассажирами. Позже, когда людей становится меньше, туда выпускают уже большой автобус.
У дискуссии, впрочем, есть и другая сторона. Если больше людей пересядет на общественный транспорт, автомобилей на улицах станет меньше, а вместе с ними должны уменьшиться и пробки. Именно на такую логику во многом и опирается городская транспортная политика.
Но для пассажира важнее конкретная поездка. Если вместо 15–20 минут на автомобиле дорога занимает почти час, автобус приходится долго ждать, а в салон нельзя нормально попасть с детской коляской, призыв отказаться от машины звучит не слишком убедительно. Именно этот разрыв между городской транспортной политикой и повседневным опытом жителей и остается главным предметом спора.