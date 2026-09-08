8 сентября 2026, 20:28

«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Рижская дума призывает горожан чаще оставлять автомобили дома, но часть жителей города пока не видит в общественном транспорте полноценной альтернативы. На отдельных маршрутах автобусная поездка занимает в два-три раза больше времени, транспорт опаздывает и бывает переполнен - особенно это заметно семьям с детьми и жителям западной части Риги.

Поводом для новой дискуссии в социальных сетях стала история одного из рижан. Возле торгового центра Spice он вместе с детской коляской долго ждал автобус, который опоздал примерно на полчаса. В итоге до Золитуде пришлось идти пешком, поскольку приехавший транспорт оказался настолько переполненным, что поездка с коляской все равно была бы проблематичной.

Читайте нас также

«В очередной раз автомобиль выигрывает, особенно для семей», - подытожил он.

Похожие истории рассказали и другие горожане. Одна из рижанок сообщила, что по утрам в Гризинькалнсе ей приходится ждать автобус около 20 минут, а затем пытаться попасть в уже «забитый под завязку» салон. Для пассажиров это превращается не просто в неудобство, а в постоянную неопределенность относительно времени поездки.

Особенно остро проблема, судя по комментариям, ощущается в Шампетерисе, Золитуде, Иманте и Пиньки. Жители этих районов жалуются одновременно на недостаток маршрутов, задержки и переполненный транспорт. Причем иногда вопрос возникает даже не в количестве автобусов, а в том, насколько удачно организовано их движение.

Одна из участниц обсуждения сравнила поездку из Ильгюциемса в Шампетерис. На автомобиле она занимает около 15–20 минут, если не закрыт железнодорожный переезд. Ребенку же, который пользуется двумя видами общественного транспорта, на тот же путь требуется примерно 45–50 минут.

Читайте Mixer
«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Горячие бутерброды с тунцом: хрустящий хлеб и сочная начинка
«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Пальто по размеру, но полнит: 10 деталей и удачные замены
«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Юмор за день и очень классная вещь
«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Выберите зеркало: проверьте, в чём окружающие могут ошибаться насчёт вас

«Какой общественный транспорт?» - иронизирует она.

Еще один житель пригорода Риги не понимает, как ему пересесть на автобус по дороге на работу. Утром он отвозит жену в Марупе, а затем едет мимо Spice дальше по своему маршруту.

«Где и как мне пересесть на общественный транспорт, если он едет по тем же двум полосам, что и я?» - задается он вопросом, отмечая, что после выхода из транспорта ему пришлось бы еще около десяти минут идти пешком.

Жители обращают внимание и на странности с вместимостью транспорта. По словам одной из рижанок, в часы пик на ее маршруте регулярно появляется небольшой автобус, хотя он быстро заполняется пассажирами. Позже, когда людей становится меньше, туда выпускают уже большой автобус.

У дискуссии, впрочем, есть и другая сторона. Если больше людей пересядет на общественный транспорт, автомобилей на улицах станет меньше, а вместе с ними должны уменьшиться и пробки. Именно на такую логику во многом и опирается городская транспортная политика.

Но для пассажира важнее конкретная поездка. Если вместо 15–20 минут на автомобиле дорога занимает почти час, автобус приходится долго ждать, а в салон нельзя нормально попасть с детской коляской, призыв отказаться от машины звучит не слишком убедительно. Именно этот разрыв между городской транспортной политикой и повседневным опытом жителей и остается главным предметом спора.

«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Пальто по размеру, но полнит: 10 деталей и удачные замены
«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт

Юмор за день и очень классная вещь

В мире

Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
8 сентября, 18:28
Препарат, созданный с помощью ИИ, неожиданно показал эффект против старения
8 сентября, 17:28
Непал потребовал от крупнейших экономик мира признать ответственность за наводнение
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
8 сентября, 16:30 16:30
Любитель с металлоискателем обнаружил в Финляндии клад серебра эпохи викингов: около 4,5 кг монет
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
8 сентября, 14:29 14:29
В США трое туристов доверились ИИ при планировании похода в горы - их пришлось спасать
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
8 сентября, 14:00 14:00
Во Франции из музея Ренуара украли четыре картины стоимостью 9 млн евро
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
+ОПРОС
8 сентября, 11:27 11:27
Франция хочет общеевропейский запрет соцсетей для подростков до 15 лет
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
8 сентября, 09:28 09:28
Трамп показал карту, на которой Куба, Канада и Мексика стали частью США
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
7 сентября, 21:05 21:05
Самый дорогой сокол в истории: на аукционе в Абу-Даби за редкую птицу заплатили 2,1 млн дирхамов
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
7 сентября, 20:35 20:35
Испания начала расследование массового прорыва мигрантов в Сеуту: суд заподозрил участие Марокко
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
7 сентября, 20:05 20:05
Во Франции судят миллиардера Оливье Буига за незаконную охоту на охраняемых животных и птиц
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
7 сентября, 19:00 19:00
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей

Латвия

В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 20:28
«Автомобиль снова выигрывает»: рижане объяснили, почему не пересаживаются на общественный транспорт
8 сентября, 19:59
46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 19:28 19:28
В Латвии появится отдельный сайт вакансий для людей, которым сложно найти работу
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 17:58 17:58
Частные уроки и маникюр на дому хотят перевести на упрощенный налоговый режим
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 17:02 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 16:05 16:05
Донорский центр призывает жителей Латвии сдавать кровь: особенно нужны группы O−, B− и A+
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 15:35 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 15:02 15:02
В среду в Латвии потеплеет до +27 °C: местами возможны грозы
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 13:30 13:30
В Латвии ускорился рост потребительских цен: инфляция достигла 3,2%
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 13:00 13:00
За последние 10 лет латвийские школьники стали хуже читать, считать и разбираться в естественных науках - исследование PISA
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг
8 сентября, 12:30 12:30
В Латвии расширят число морских зон, где будет запрещен дайвинг

ЧП

В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей

Бизнес

Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
7 сентября, 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
5 сентября, 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест

Культура

Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
7 сентября, 19:30
В Этнографическом музее пройдут Дни ремесел: посетителей научат печь хлеб, шить льняные рубашки и создавать украшения
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
7 сентября, 19:00
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
6 сентября, 20:20
«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США
6 сентября, 18:55
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
6 сентября, 16:22
Жизнь после «Друзей»: Netflix готовит документальный фильм о Мэттью Перри
6 сентября, 12:16
Cinamon уходит из AKROPOLE Alfa: что изменится для зрителей и что будет с билетами и подарочными картами
5 сентября, 15:40
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
5 сентября, 10:19
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге

Mixer

Куриный суп при простуде: почему тарелка горячего бульона действительно кстати
8 сентября, 20:05
Горячие бутерброды с тунцом: хрустящий хлеб и сочная начинка
Куриный суп при простуде: почему тарелка горячего бульона действительно кстати
8 сентября, 19:41
Пальто по размеру, но полнит: 10 деталей и удачные замены
Куриный суп при простуде: почему тарелка горячего бульона действительно кстати
8 сентября, 19:05
Юмор за день и очень классная вещь
8 сентября, 18:15
Выберите зеркало: проверьте, в чём окружающие могут ошибаться насчёт вас
8 сентября, 18:10
Девы, Раки, Стрельцы и Козероги в гороскопе на среду 9 сентября
8 сентября, 17:41
Горох не разваривается: что делать и как сварить густой суп
8 сентября, 16:58
Девять букетов - девять сторон личности: выберите свой, не раздумывая
8 сентября, 16:18
Куриный суп при простуде: почему тарелка горячего бульона действительно кстати

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток

Спорт

СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
7 сентября, 11:02
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
7 сентября, 08:57
Луис Энрике будет зарабатывать 20 млн евро в год по новому контракту с ПСЖ до 2030 года
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
6 сентября, 21:06
Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
6 сентября, 15:40
Мексиканский силач поднял 511 кг и побил рекорд «Горы» из «Игры престолов»
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас