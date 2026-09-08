8 сентября 2026, 19:59

46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD

46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD

После кибератаки на CSDD почти половина жителей Латвии уже выяснила, какие их персональные данные могли попасть к злоумышленникам. Еще 21% собирается проверить эту информацию позже, однако 14% опрошенных вообще не планируют этого делать.

Возможность узнать, какие именно сведения оказались скомпрометированы, появилась на портале e.csdd.lv после атаки на Дирекцию безопасности дорожного движения. Согласно опросу программы «900 sekundes», воспользоваться сервисом уже успели 46% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

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Еще 21% респондентов пока не проводили проверку, но намерены сделать это позднее. Таким образом, в общей сложности более двух третей опрошенных либо уже выяснили судьбу своих данных, либо собираются это сделать.

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При этом 14% участников опроса заявили, что не хотят проверять, попала ли их информация к хакерам. Еще 16% не являются клиентами CSDD, поэтому произошедшая утечка их не касается. Оставшиеся 3% не смогли определиться с ответом.

Кибератака на CSDD стала одним из заметных инцидентов с персональными данными в Латвии за последнее время. После нее дирекция предоставила клиентам отдельный сервис, через который можно самостоятельно проверить, какие сведения могли оказаться раскрыты.

Результаты опроса показывают, что интерес к этой возможности остается высоким. Большинство тех, кого потенциально может касаться утечка, уже проверили информацию или планируют сделать это позже, хотя часть жителей предпочитает не выяснять, затронул ли их инцидент.

46% жителей уже выяснили, какие данные могли утечь после атаки на CSDD

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