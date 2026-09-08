8 сентября 2026, 08:58

16 сентября региональные автобусы в Латвии могут массово не выйти на маршруты

16 сентября региональные автобусы в Латвии могут массово не выйти на маршруты

Региональные автобусные перевозчики Латвии готовят на 16 сентября масштабную акцию протеста. На сутки компании, работающие по десятилетним государственным договорам, намерены прекратить выполнение заказанных услуг. Это может серьезно нарушить автобусное сообщение в регионах.

Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные договоры и учесть резкий рост расходов. По данным Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA), с момента подачи конкурсных предложений стоимость топлива увеличилась более чем на 56%, а инфляция достигла 38,1%. В результате цены, закрепленные в договорах, уже не соответствуют фактическим затратам компаний.

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Переговоры с Министерством сообщения и Автотранспортной дирекцией продолжаются более года, однако конкретного решения до сих пор нет. LPPA заявляет, что за это время перевозчики предоставили расчеты и предложения, а также вместе с государственными учреждениями искали юридическую возможность изменить условия договоров.

«Мы не хотим протестовать - мы хотим добиться решения. Однако более чем год обсуждений, расчетов и предложений пока не дал результата, который позволил бы перевозчикам работать с учетом фактической стоимости услуг. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решения, а предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, когда осенью, уже после выборов в Сейм, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении», - заявил президент LPPA Иво Ошениекс.

Ассоциация требует срочно решить вопрос с индексацией долгосрочных договоров и выделить дополнительные средства для покрытия выросших расходов. В конце августа LPPA направила соответствующее письмо в Министерство сообщения, а на встрече с министром призвала принять конкретные меры.

Одно из предложений касается внесения изменений в договоры с учетом индексации. Правовое решение по этому вопросу уже разработали VSIA Autotransporta direkcija и Бюро по надзору за закупками. Теперь документ необходимо передать на дальнейшее утверждение Кабинетом министров. Перевозчики также требуют до 15 сентября поручить Autotransporta direkcija внести необходимые изменения в действующие договоры.

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Отдельно LPPA настаивает на компенсации из-за роста цен на топливо, вызванного последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, ассоциация считает необходимым предусмотреть дополнительное государственное финансирование расходов, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров.

Предстоящая акция станет второй за год. Перевозчики отмечают, что с момента предыдущего протеста прошло достаточно времени для поиска финансового решения, однако вопрос так и не был закрыт. При этом LPPA предупреждает: если требования отрасли не будут услышаны, протесты продолжатся.

«Мы уже более года обсуждаем этот вопрос с Министерством сообщения и Автотранспортной дирекцией, предоставили расчеты и заключения экспертов и совместно искали юридически возможное решение. Однако до сих пор не принято решение, которое позволило бы привести договорные цены в соответствие с реальной экономической ситуацией. Тем временем перевозчики продолжают выполнять свои договорные обязательства, чтобы жители регионов могли добираться на работу, в школу, к врачу и в другие места», - отметил Ошениекс.

По словам президента LPPA, проблема уже выходит за рамки финансового положения отдельных компаний. Перевозчики предупреждают о риске для всей системы регионального общественного транспорта, если расходы будут и дальше значительно превышать предусмотренные договорами цены.

«Речь идет о способности системы общественного транспорта продолжать работу в долгосрочной перспективе. Если расходы по договорам годами не соответствуют реальной экономической ситуации, возрастает риск того, что перевозчики больше не смогут обеспечивать услуги. Поэтому сейчас необходимы действия государства - а не очередное предвыборное обещание найти решение без конкретных решений», - заявил президент LPPA.

В ассоциации подчеркивают, что их цель - не создать проблемы пассажирам, а добиться условий, при которых региональный общественный транспорт сможет оставаться стабильным, регулярным и доступным.

16 сентября региональные автобусы в Латвии могут массово не выйти на маршруты

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